Müjdat Gezen ve Metin Akpınar için 4.8 yıl hapis isteniyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla haklarında soruşturma açılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar için istenilen ceza belli oldu.
Katıldıkları bir televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmasını tamamladı.
Katıldıkları bir televizyon programında 21 Aralık 2018’de yaptıkları açıklamalar nedeniyle sanatçı Metin Akpınar hakkında “Halkı T.C. hükümetine karşı silahlı isyana tahrik", “Cumhurbaşkanına hakaret” , "halkın bir kesimini aşağılama” ve "suçu ve suçluyu övme" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Müjdat Gezen ise “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan aynı soruşturmada yer almıştı.