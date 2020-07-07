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Müjdat Gezen ve Metin Akpınar için 4.8 yıl hapis isteniyor

Sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 4'er yıl 8'er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

07 Temmuz 2020 Salı 18:28
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar için 4.8 yıl hapis isteniyor

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar için 4.8 yıl hapis isteniyor


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla haklarında soruşturma açılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar için istenilen ceza belli oldu.
Katıldıkları bir televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmasını tamamladı.

Sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Her iki isme de ayrı ayrı bu hapis cezası istendi. İddianamede her iki ismin de suç teşkil eden sözler sarf ettiği yönünde medyada haberler yer aldığı,, ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediğinin anlaşıldığı belirtildi. İddianame mahkemece kabul edildi. Yargılanmalarına önümüzdeki günlerde asliye ceza mahkemesinde başlanacak.

Katıldıkları bir televizyon programında 21 Aralık 2018’de yaptıkları açıklamalar nedeniyle sanatçı Metin Akpınar hakkında “Halkı T.C. hükümetine karşı silahlı isyana tahrik", “Cumhurbaşkanına hakaret” , "halkın bir kesimini aşağılama” ve "suçu ve suçluyu övme" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Müjdat Gezen ise “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan aynı soruşturmada yer almıştı.

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Son Güncelleme: 07.07.2020 21:36
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