Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Münevver Karabulut cinayeti | Davadan çekilmek için 3 milyon Euro

Rezan Epözdemir: "Münevver Karabulut cinayeti davasından çekilmem için 3 Milyon Euro teklif edildi. Çekilmeyince tehdit edildim, kurşun gönderdiler."

25 Ekim 2021 Pazartesi 11:05

“Karabulut Ailesi Cem Garipoğlu'nun Mezarını Açtırmak İstedi.”

"Cem Garipoğlu'nun yakalandığı gün Nazlı Çelik, baba Süreyya Karabulut'un koşarak aracına atladı"

Simge Fıstıkoğlu’nun youtube kanalında yayınlanan Hayat Okulu'na bu hafta Avukat Rezan Epözdemir konuk oldu. Dava süresince tehdit edildiğini açıklayan Epözdemir "kurşun gönderdiler, 'seni de öldüreceğiz' dediler, davadan çekilmem için 3 Milyon Euro teklif ettiler" dedi.

Cem Garipoğlu'nun yakalandığı gün, o dönem muhabir olan Nazlı Çelik, Rıdvan Bıyık, Ahmed Arpat gibi isimlerin aile üyelerini yayına almak için tartıştığını anlattı.

Galatasaray Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı da olan Epözdemir, taraftarlıktan yöneticiliğe uzanan Galatasaray aşkını, gelecek planlarını anlattığı sohbetin tamamını Simge Fıstıkoğlu'nun kanalında izleyebilirsiniz.

Son Güncelleme: 25.10.2021 11:13
Anahtar Kelimeler:
Münevver KarabulutCinayeti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çevreci ressam Gökçe Erhan'ın evi kundaklandı
Çevreci ressam Gökçe Erhan'ın evi kundaklandı
İstanbul Metrosu'nda sıra dışı yarışma | 47 tonluk treni çekecekler
İstanbul Metrosu'nda sıra dışı yarışma | 47 tonluk treni çekecekler
Fransa, ABD, Yunanistan ortaklığının hedefi Türkiye
Fransa, ABD, Yunanistan ortaklığının hedefi Türkiye
Kadıköy Cumhuriyet Bayramını coşkuyla karşılıyor
Kadıköy Cumhuriyet Bayramını coşkuyla karşılıyor
Ankara'da patlama | MTA bahçesinde şiddetli patlama
Ankara'da patlama | MTA bahçesinde şiddetli patlama
Bir oturuşta 247 çöp şiş yedi | Genç kızı gören inanamadı
Bir oturuşta 247 çöp şiş yedi | Genç kızı gören inanamadı
Sel, su baskını, yıldırım, dolu, fırtına | Hepsi birden geliyor
Sel, su baskını, yıldırım, dolu, fırtına | Hepsi birden geliyor
Toros Dağları'nın ünlü şelalesi kurudu
Toros Dağları'nın ünlü şelalesi kurudu
Taksici kaldırıma çıktı, yayadan korna çalarak yol istedi
Taksici kaldırıma çıktı, yayadan korna çalarak yol istedi
Önce temelini atmışlar, sonra da ihalesini yapmışlar
Önce temelini atmışlar, sonra da ihalesini yapmışlar

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim