Münevver Karabulut cinayeti | Davadan çekilmek için 3 milyon Euro

“Karabulut Ailesi Cem Garipoğlu'nun Mezarını Açtırmak İstedi.”
"Cem Garipoğlu'nun yakalandığı gün Nazlı Çelik, baba Süreyya Karabulut'un koşarak aracına atladı"
Cem Garipoğlu'nun yakalandığı gün, o dönem muhabir olan Nazlı Çelik, Rıdvan Bıyık, Ahmed Arpat gibi isimlerin aile üyelerini yayına almak için tartıştığını anlattı.
Galatasaray Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı da olan Epözdemir, taraftarlıktan yöneticiliğe uzanan Galatasaray aşkını, gelecek planlarını anlattığı sohbetin tamamını Simge Fıstıkoğlu'nun kanalında izleyebilirsiniz.