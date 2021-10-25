Münevver Karabulut cinayeti | Davadan çekilmek için 3 milyon Euro

“Karabulut Ailesi Cem Garipoğlu'nun Mezarını Açtırmak İstedi.”

"Cem Garipoğlu'nun yakalandığı gün Nazlı Çelik, baba Süreyya Karabulut'un koşarak aracına atladı"

’nun youtube kanalında yayınlanan Hayat Okulu'na bu haftakonuk oldu. Dava süresince tehdit edildiğini açıklayan Epözdemir "kurşun gönderdiler, 'seni de öldüreceğiz' dediler, davadan çekilmem için 3 Milyon Euro teklif ettiler" dedi.

Cem Garipoğlu'nun yakalandığı gün, o dönem muhabir olan Nazlı Çelik, Rıdvan Bıyık, Ahmed Arpat gibi isimlerin aile üyelerini yayına almak için tartıştığını anlattı.

Galatasaray Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı da olan Epözdemir, taraftarlıktan yöneticiliğe uzanan Galatasaray aşkını, gelecek planlarını anlattığı sohbetin tamamını Simge Fıstıkoğlu'nun kanalında izleyebilirsiniz.