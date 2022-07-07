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Mustafa Ceceli Kabe'de mi? Yoksa Mersin'de mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Önceki Dönem Belediye Başkanları İstişare Toplantısı'nda konuşan Mehmet Özhaseki'nin kendisini 'Kabe'den şarkıcı Mustafe Ceceli'nin aradığını' söylemesinin ardından, ünlü şarkıcının 10 Temmuz'da Mersin'de konser vereceği ortaya çıktı. 

07 Temmuz 2022 Perşembe 23:10
Mustafa Ceceli Kabe'de mi? Yoksa Mersin'de mi?

Mustafa Ceceli Kabe'de mi? Yoksa Mersin'de mi?


Kutsal Hac görevi için Kabe'de bulunduğu iddia edilen Şarkıcı Mustafa Ceceli'nin AKP Yerel Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi telefonla arayarak başından geçenleri anlattığı telefon konuşmasının ardından, ünlü şarkıcının 10 Temmuz'da Mersin'de bir otelde konser vereceği ortaya çıktı. Diyanet Hac Takvimi'ne göre bu yıl Hac Farizası 7 Temmuz'da başlıyor, 12 Temmuz'da ihramlar çıkarılarak sona eriyor. Mustafa Ceceli, konser vermek için hac görevini yarıda mı kesecek? Yoksa Mekke'de değil mi?

ÖZHASEKİ TELEFON GÖRÜŞMESİNİ ANLATMIŞTI


AKP Yerel Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, dün düzenlenen 'Önceki Dönem Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu. 

Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törende, "Bu seçim, ne sadece Recep Tayyip Erdoğan seçimi ne sadece Türkiye seçimi. Hepimiz biliyoruz ki bu seçim, tüm dünya mazlumlarının seçimi, yıllarca emek verdiğimiz kazanımlarımızın berhava edilmemesi seçimi” dedi.

"KABE'DEN MUSTAFA CECELİ ARADI"


Şarkıcı Mustafa Ceceli'nin Kabe'den kendisini aradığını ifade eden Mehmet Özhaseki şunları söyledi:

"Beni bir müddet önce Kabe'den Mustafa Ceceli aradı. Dedi ki; 'Mehmet Abi ben Hac'dayım ama tavaf edemiyorum.'

Mustafa hayırdır dedim, hayranların Kabe'yi mi bastı, niye tavaf edemiyorsun? 'Hayır abi değil... Önümde bir Türk bayrağı var, bütün Hüccac; esmer, Uzak Doğu'dan gelmiş sarı benizliler, küçük boylular önce geliyorlar Kabe'de beni durduruyorlar, bayrağı öpüyorlar sonra da elimden tutup Kabe'ye çeviriyorlar benim elimi açtırıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan diye duaya başlıyorlar' dedi.'' 

Anahtar Kelimeler:
Mustafa Ceceli
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