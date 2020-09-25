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Mustafa Hoş | Kim bu Müslüman Naziler? | Oksimoron TV

“Acaba Öyle Mi?” programında konuşan gazeteci Mustafa Hoş “Müslüman Nazi projesini olduğu gibi alıp uygulayan bir tane ülke var; Amerika. İşte yeşil kuşak odur” dedi.

25 Eylül 2020 Cuma 08:40
Mustafa Hoş | Kim bu Müslüman Naziler? | Oksimoron TV

Kim bu Müslüman Naziler?

Oksimoron TV’de gerçekleştirdikleri “Acaba Öyle Mi?” programında gazeteci Ümit Zileli ve gazeteci Mustafa Hoş Türkiye’nin yakın tarihini ele aldılar. Anadolu Solu Gerçeği ve Siyasal İslam’ın Yükselişinin konu edildiği programda Mustafa Hoş şunları söyledi:

Marshall yardımı Sevr’in hortlayışı

“Her şey Marshall yardımıyla birlikte planlanıyor. Marshall yardımıyla benim tanışmam süt tozudur. Gravyer peyniri. Marshall yardımında şöyle bir şey var, hani o süt tozunda bir şey vardı ki bir nesliböyle başka bir hale getirdiler. Amerika yardım etti bize. O işin imaj tarafı ama Marshall yardımının içeriğine baktığında artık Türkiye’nin siyasal yapısını tamamen, bir ülkeye, anlayışa devretme sözleşmesi. Sevr’in hortlayışı belki bir anlamda. Yeni Sevr’de diyebiliriz yani. Şimdiden Lozan’ın habire orasından burasından çekiştiriyorlar. Marshall yardımına baksan zaten bu ülkenin bu hale nereden geldiğini de görüyorsun. Hani bu 6. Filoya secde edenler var ya işte, secde ettikleri o.

Müslüman Nazi olup da bugüne gelen teşkilat

Bugün de hala onun çelişkilerini görüyoruz. Nato ordusuyla Mustafa Kemal’in ordusu ya da Amerikancı başka bir şeyci batıcı bilmem ne. Yani aslında baktığımızda cumhuriyetin ilanıyla birlikte bir taraf yenildi diye, artık her şey bir daha bunlar olmayacak üzerine her şey kurulmuş. Oysa oradan, onlar çok hazırlıklı geliyor. Bir de eskiden geliyorlar, daha teşkilatlı, daha gizli kodları çok daha yüksek ve bunu yürütebiliyorlar ve bunu yapabiliyorlar da. Yani şöyle, ya Müslüman nazi olup da hala bugüne kadar gelebilecek bir teşkilata sahipler. Islahatçi demokrat parti var, R. Atilla’nın kurduğu, İslamcıdır ve Müslüman Nazidir.

Tecavüzcüydü ama kahraman gibi gönderdiler

Bunların neredeyse akıl hocası oldu Hüseyin Üzmez. Ahmet Emin Yalman’a süikast yapan, süikast yapılacak kadar orada militan yetiştirmiş bir kadroya da sahiptiler. Yani adam bir tecavüzcü olarak giderken yine kahraman gibi gönderdiler. Burada en önemli şey, o tarafın ne yaptığıyla ilişkili çok fazla kafa yorduk biz. CHP ve sol, hani büyük bir şemsiye ya CHP aynı zamanda ülkenin kurucu değerlerinin de bir şemsiyesi, ya o tarafta neler oldu? Bu çok konuşulmadı, tartışılmadı.

Müslüman Nazi projesini Amerika uyguluyor

Müslüman Nazi projesini olduğu gibi alıp uygulayan bir tane ülke var; Amerika. Olduğu gibi alıp uyguluyor. Yeşil kuşak odur, Türk İslam sentezi odur.

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Son Güncelleme: 25.09.2020 08:50
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