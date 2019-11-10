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Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz 

“...8 Kasım 1938 salı günü bir kere daha beliren ve bütün bakım ve tedaviye rağmen ilerlemesine mâni olunamayan ve büyük bir süratle gelişen ikinci bir büyük koma içinde 10 Kasım 1938 perşembe sabahı, saat dokuzu beş geçe, çok muazzez ve büyük hasta terk-i hayat etmiştir.”

Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz 

“...8 Kasım 1938 salı günü bir kere daha beliren ve bütün bakım ve tedaviye rağmen ilerlemesine mâni olunamayan ve büyük bir süratle gelişen ikinci bir büyük koma içinde 10 Kasım 1938 perşembe sabahı, saat dokuzu beş geçe, çok muazzez ve büyük hasta terk-i hayat etmiştir.”

10 Kasım 2019 Pazar 09:52
Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz 

Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz 


Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘ölüm tutanağı’nı satırlara sığdırmak mümkün… Ölümsüzlüğünü anlatmak ise o kadar kolay değil. Tarihi bir destan olan kurtuluş mücadelesi… Devrimleriyle kurduğu Cumhuriyet… Ve o Cumhuriyet’in her kilometre taşına imza atmış bir önder… Genç Cumhuriyet’in sosyal hayatında bir rol model… Sanatına ilham veren el... Atatürk’ün ölümsüzlüğünü anlamak için eserlerinin ömrüne, fikirlerinin geçerliliğine bakmak yeter. Döneminde büyük ülkelerin liderlerinin isimleri dahi anılmazken Atatürk bugün milyonlarca seveni ile tarihe adını fikirleriyle yazdırmıştır.

TARİHİMİZDE VE GÖNLÜMÜZDE

10 Kasım 1938 günü yazılan hükümet bildirisinde “...Ebedî Türk milleti, onun eserlerini ebediyete kadar yaşatacaktır. Türk gençliği, onun kıymetli emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni daima koruyacak ve onun izinde yürüyecektir. Kemal Atatürk, Türk’ün tarihinde ve gönlünde daima yaşayacaktır” deniyordu. Emanetini koruduğumuz Atatürk gönlümüzde yaşıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81'inci yılında devlet erkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde Anıtkabir'de buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'e çelenk bıraktı.


Atatürk'ün ölümünün 81. yıl dönümünde Anıtkabir'de anma töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yüksek yargı organı başkanları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, kuvvet komutanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Erdoğan ve beraberindekiler Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Atatürk'ün vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, cumhuriyetimizin kurucusu ilk cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ahirete irtihalinin 81. yıl dönümünde bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Merhum Atatürk ve silah arkadaşları ile bin yıldır bu toprakları bizlere vatan yapmak için mücadele eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizin aziz hatıraları milletimizin kalbinde hep yaşayacaktır. Kendisinin emaneti olarak cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak, geliştirmek, güçlendirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ruhu şad olsun."


 

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