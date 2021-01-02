Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Mutasyonlu virüse karşı anında karantina

Mutasyona uğramış yeni tip koronavirüs önlemleri hava alanlarında ve gümrük kapılarında artırılırken, 15 kişi karantina altına alındı

02 Ocak 2021 Cumartesi 15:40
Mutasyonlu virüse karşı anında karantina

Mutasyonlu virüse karşı anında karantina

Tüm dünyada koronavirüsün mutasyona uğramış haline karşı önlemler artırılırken Türkiye'ye İngiltere'den gelen ve mutasyonlu virüsü taşıdığı saptanan 15 kişi karantina altına alındı. Bir vatandaşın ise Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kızılkeçili Mahallesi'ndeki ev, karantinaya alındı. İngiltere'den geçen çarşamba günü geldiği öğrenilen 40'lı yaşlardaki erkek hasta, Balıkesir Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtta karantina altına alındı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından İngiltere´den hava yolu ile gelen vatandaşlara yapılan test sonucunda, 15 kişide mutasyonlu koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen 15 kişiden birinin, Balıkesir'in Edremit ilçesinin turistik Kızılkeçili Mahallesi'nde yaşadığı öğrenildi.


EVE GİRİŞ ÇIKIŞA İZİN VERİLMEDİ

Edinilen bilgilere göre kimliği açıklanmayan hastanın yaşadığı ev karantinaya alındı. Evin bahçe kapısına, 'Pandemi tedbirleri kapsamında bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır' yazısı asıldı. Jandarma ekipleri de dün akşamdan itibaren evin önünde 24 saat nöbet tutmaya başladı. Eve giriş ve çıkışa izin verilmiyor.


MUTASYONA UĞRAMIŞ VİRÜSLÜ VAKA, YURDA GÖTÜRÜLDÜ

Mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen erkek hasta, daha sonra sağlık ekipleri tarafından evinden alınarak karantina için yurda götürüldü.


112 Acil Servis ambulansındaki tam donanımlı sağlık ekibi, mutasyonlu koronavirüs tespit edilen 40'lı yaşlardaki erkek hastayı, Balıkesir'deki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurda götürmek üzere aldı.


UYMASI GEREKEN KURALLAR ANLATILDI

Hasta, evden elinde valiziyle yürüyerek çıktı. Sağlık ekibi, hastaya ambulansta yolculuk sırasında uyması gereken kuralları anlatıp uyarılarda bulundu.


"GEREKEN TÜM ÖNLEMLER ALINDI"

Kızılkeçili Mahalle Muhtarı Ali Deveci, "Maalesef münferit bir olay yaşanıyor. Ama devletimiz, jandarmamız ile beraber gerekli önlemleri hep birlikte aldık. Burada izole edileceğine ve burada kalacağına inanıyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Panik kesinlikle yok. Önlemler had safhada. Mutasyona uğramış virüs müdür değil midir tam bir kanıtımız yok ama gerekli önlemler alınmıştır" dedi.

Türk bilim insanları geliştirdi | Koronavirüsü 10 saniyede buluyor
Türk bilim insanları geliştirdi | Koronavirüsü 10 saniyede buluyor
Ahmet Nur Çebi'nin ikinci kez Covid-19'a yakalandı
Ahmet Nur Çebi'nin ikinci kez Covid-19'a yakalandı
Türk bilim insanları geliştirdi | Virüsü 40 dakikada buluyor
Türk bilim insanları geliştirdi | Virüsü 40 dakikada buluyor
Maske takmadılar, uyaran polisin üstüne tükürdüler
Maske takmadılar, uyaran polisin üstüne tükürdüler
Koronavirüs sindirim sistemini de vuruyor
Koronavirüs sindirim sistemini de vuruyor
Uyku apnesi koronavirüse yakalanma riskini artırıyor
Uyku apnesi koronavirüse yakalanma riskini artırıyor
Koronavirüs'te yeni mutasyonlar gündemde 
Koronavirüs'te yeni mutasyonlar gündemde 
Mezar fiyatları pandemi ile birlikte tavan yaptı
Mezar fiyatları pandemi ile birlikte tavan yaptı
Anahtar Kelimeler:
VirüsKorona
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dansözlü parti canlı yayında | Tepki çeken eğlenceye rekor ceza
Dansözlü parti canlı yayında | Tepki çeken eğlenceye rekor ceza
En güvenli aşı hangisi? Aşılara güvenilir mi?
En güvenli aşı hangisi? Aşılara güvenilir mi?
En çok sevdiklerimize doya doya sarılmayı özledik
En çok sevdiklerimize doya doya sarılmayı özledik
Prof. Dr. Murat Yılmaz | Evinde parti verenler vatan haini gibi
Prof. Dr. Murat Yılmaz | Evinde parti verenler vatan haini gibi
2020’de Dayanışma Kazandı | 5 termik santral kapatıldı
2020’de Dayanışma Kazandı | 5 termik santral kapatıldı
İçişleri Bakanlığı'ndan Yılbaşı Genelgesi | Partilere izin yok
İçişleri Bakanlığı'ndan Yılbaşı Genelgesi | Partilere izin yok
8 yıllık alacağını megafonla istedi
8 yıllık alacağını megafonla istedi
Elazığ'da deprem, Doğu Anadolu'yu salladı
Elazığ'da deprem, Doğu Anadolu'yu salladı
Hatay'da 4 ayrı yerde orman yangını 
Hatay'da 4 ayrı yerde orman yangını 
Mezar fiyatları pandemi ile birlikte tavan yaptı
Mezar fiyatları pandemi ile birlikte tavan yaptı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim