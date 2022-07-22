Müteahhitler AKP'yi Pamukkale belediyesini iki kez dolandırmış

AKP’li Pamukkale belediyesi tarafından "mega projesi" ilan edilen kültür sanat merkezi 55 milyon lira yuttu, iki müteahhit paraları alıp kayıplara karıştı. Merkez bitmeden harabeye döndü



Denizli’de AKP’li Pamukkale Belediyesi 55 milyon lira yatırım bedeliyle kültür ve sanat merkezi projesi başlattı. İnşaat tamamlanmadan 45 milyonluk ödeme alan müteahhit kaçtı. Daha sonra ikinci kez ihale edilen proje yine müteahhidin kaçmasıyla yarım kaldı. 5 yıldır çürümeye terk edilen tesiste inceleme yapan İYİ Parti Pamukkale İlçe Başkanı Mustafa Çobanoğlu, "Mega proje diyorlardı çürümeye terk ettiler" diye konuştu.,

AKP'li Pamukkale Belediyesi'nin mega proje olarak adlandırdığı tesis ilk kez 2015 yılında gündeme geldi.

Kayıhan Kültür Sanat Merkezi adıyla kamuoyuna duyurulan proje hakkında basın toplantısı düzenleyen dönemin Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, sergi salonları, çok amaçlı salon, buz pisti, tenis kortu, spor alanları, kreş, etüt merkezi, dört cep sineması, yedi işyeri ve 8 bin 500 metrekarelik yeşil alana sahip olacak projenin 2017 yılı sonunda tamamlanacağını açıkladı. Fakat tesisin inşasına başlanamadı.

SEMBOLİK TEMEL ATMA TÖRENİ

Sözcü Gazetesi'nden Selami Aydın'ın haberine göre, Pamukkale Belediyesi 2018 yılı başında adını Bağbaşı Kültür Sanat ve Yaşam Merkezi olarak değiştirdiği proje için sembolik temel atma töreni gerçekleştirdi. Gürlesin projenin 39 milyon lira proje maliyeti bulunduğunu ve arsa bedeli ile birlikte 55 milyon liraya mal olacağını açıkladı.

Törende inşaatın 10 bin 872 metrekare alana sahip olacağı ve Kasım ayı içinde tamamlanacağı belirtildi. Adı değiştirilen projede yer alacak tesislerde de bazı değişiklikler yapıldı. Altı ay sonra yapılan bir başka açıklamada ise yılsonunda projenin biteceği müjdelendi. Yılsonu geldiğinde tesisin yapımı tamamlanmayınca ‘Sona geldik, çok az kaldı' açıklaması yapıldı.

GİDERAYAK 8 MİLYON LİRALIK ÖDEME

ÖDEMELERİ ALIP KAÇTI

Bu süreçte proje bitmemesine rağmen yüklenici firmaya alacaklarının büyük bölümünün ödendiği ortaya çıktı. Projeyi tamamlayamayan Gürlesin, 2019 yerel seçimlerinde yeniden aday gösterilmedi. Yerine mevcut başkan Avni Örki aday gösterildi. Borç içindeki Pamukkale Belediyesi'nin seçim döneminde müteahhit firmaya 8 milyon liralık ödeme yaptığı ortaya çıktı.

Yüklenici firmaya yapılan toplam ödemenin 45 milyon lirayı bulduğu öne sürüldü. Müteahhit firma inşaatı tamamlamadan ödemeleri alarak kaçtı. Daha sonra göreve gelen Örki olayın sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. İnşaatın tamamlanması için yeniden ihale yapıldı. Fakat ikinci ihaleyi alan firma da kısa süre çalışma yaptıktan sonra alanı terk etti.

YANDAŞLAR ZENGİN EDİLDİ

İYİ Parti Pamukkale İlçe Başkanı Mustafa Çobanoğlu kaderine terk edilen tesiste incelemelerde bulundu. Çobanoğlu, projenin 2017 yılı Kasım ayında ihale edildiğini ve 55 milyon lira ihale bedeli bulunduğunu belirterek; şunları söyledi:

"Bugünkü şartlarda ihale bedeli 55 milyon liranın çok çok üstünde. Yüklenici firmaya işi bitirmesi için 330 gün süre verildi ama firma işi tamamlamadan kaçtı. Seçim döneminde yangından mal kaçırır gibi firmaya 8 milyon liralık ödeme yapıldı. Böylece firmaya hak edişten önce ödeme yapılmış oldu. Sonra müteahhit kaçtı. O paralar da geri alınamadı. Bu proje ile yandaşlar zengin edildi. Yapılan fazla ödemeler Sayıştay raporlarında da mevcut."

ÖNERGE VERDİK, CEVAP VERMEDİLER

Projenin durumunu takip ettiklerini belirten Çobanoğlu, “İYİ Parti ve CHP'li meclis üyeleri projenin akıbetine ilişkin defalarca yazılı önerge verdi. Fakat sorularına yanıt verilmedi. Bu proje yandaş müteahhide peşkeş çekilen, daha sonra çürümeye terk edilen dönemin mega projelerinden sadece bir tanesidir. Müteahhide yapmış olduğu için kat be kat üzerinde ödeme yapılmasına rağmen inşaat tamamlanmamıştır. Yarım kalan inşaatla ilgili mevcut başkanın aldığı hiçbir önlem yoktur. Yapı tamamen terk edilmiş durumdadır. Yapının içinde ve dışındaki malzemeler savunmasız. Hırsız ve hurdacıların insafına kalmış durumda” diye konuştu.

METRUK BİNAYA DÖNDÜ

Mega projenin metruk bir biraya döndüğünü belirten Çobanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yapı içinde ve çevresinde güvenlik önlemi bulunmuyor. Mahalleli sadece yolunu kısaltmak amacıyla geçerken bile zorlanıyor, kaza tehlikesi yaşıyor. Elektrik kabloları ortalıkta, beton merdivenleri otlar bürümüş durumda. Vatandaşın vergileriyle yapılan bu binanın birkaç yandaşı zengin etmek dışında mahalleye ve mahalle sakinlerine maalesef hiçbir faydası bulunmuyor.

İnşaat alanını gezdim. Bütün malzemeler hurdaya bırakılmış durumda. İçinde sarhoşların, köpeklerin gezdiği metruk bir binaya dönmüş. Mahalle halkının geçerken bile tedirgin olduğu, tehlike arz eden bir yapı haline gelmiş durumda."