Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel gözaltında

TELE1 Ankara Temsilcisi, gazeteci İsmail Dükel ve Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Dükel'in gözaltına alınma haberini TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, ‘Arkadaşımız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel bu sabah 07.30’da gözaltına alındı. Gözaltına alınma nedeni bilinmiyor. Savcılığın 4 gün gözaltı süresi vermiş. Savcılığa çağrılarak ifadesi alınabilecek bir gazetecinin böyle gözaltına alınması demokrasilerde olmaz, olmamalıdır’ sözleriyle duyurdu.

TEPKİLER BÜYÜYOR

Gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel'in gözaltına alınmasına tepkiler büyüyor!

OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel bu sabah gözaltına alındı. İki gazetecinin gözaltına alınmasına tepkiler büyüyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba:

"Güne yine AKP faşizmi ile uyandık. tele1 Ankara Tem. İsmailDükel ile OdaTv Ankara Haber Müd. MüyesserYıldız gözaltına alındı. Gerçekleri konuştukları/yazdıkları için gazetecileri gözaltına almak, bitip tükenmişliğin resmidir. Dükel ve Yıldız derhal serbest bırakılmalıdır."

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç:

"Gazeteci Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel bu sabah gözaltına alındı. Gazetecilerin gazetecilik faaliyetinden gözaltına alınması açıkça gazeteciye verilen bir gözdağıdır. Baskılar karşısında boyun eğmeyeceğiz, asla sessiz kalmayacağız. Gazetecileri susturamazsınız!"

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya:

"Yine bir gazeteci sabahın kör karanlığında evinden baskınla alındı. Gazetecinin özgür olmadığı ülkelerde #Demokrasi yoktur TELE1 Ankara Temsilcisi @ismaildukel sabah saatlerinde gözaltına alındı. gazeteciye bu muamelenin yapılmasını kınıyorum @tele1comtr İsmail Dükel yanlız değil"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu:

"Olağan bir haftaya başladık yine.. Kötülüğü olağanlaştırdılar, sıradanlaştırdılar. Çalışacak, daha çok çalışacak adaleti sağlayacak, iyiliği çoğaltacağız hep birlikte @tele1comtr Ankara temsilcisi @ismaildukel ve @odatv Ankara haber müdürü @MuyesserYildiz gözaltına alındılar."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel:

"Oda TV’den Müyesser Yıldız ve Tele1’den İsmail Dükel’in gözaltına alınmaları, iktidar partisinin basın kuruluşlarına baskıyı artırarak sürdüreceği tehlikeli bir sürece işaret etmektedir. Gazetecilere yönelik bu operasyonları kınıyoruz, süreci yakından takip ediyoruz."

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ:

"Tele 1 Ankara Temsilcisi ve Yayın Kurulu Üyemiz İsmail Dükel ile Odatv haber sitesi yazarı Müyesser Yıldız’ın gözaltına alınması, iktidar güdümünde olmayan bağımsız medyaya gözdağı vermeye çalışmaktır. İşimizin başındayız, susmayacak ve boyun eğmeyeceğiz."

NEDEN GÖZALTINA ALINDILAR?

Odatv, Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'ın da evinde polislerin arama yaptığını ve gözaltına alındığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı "Askeri casusluk" suçlamasıyla Müyesser Yıldız'ın gözaltına alındığı öne sürülüyor.

Yıldız’ın avukatı Erhan Tokatlı, “siyasal ve askeri casusluk” suçlaması yönetildiğini ve soruşturmanın 2019 yılında başladığını açıkladı.

Dosyanın içeriğinin henüz öğrenemediklerini kaydeden Tokatlı, ifade işlemlerinin ardından savcılık talep ederse Dükel, Yıldız ve E.B. isimli askerin adliyeye sevk edileceğini açıkladı.

MÜYESSER YILDIZ'DAN MESAJ

Müyesser Yıldız, avukatı aracılığıyla gözaltındayken bir mesaj gönderdi. Yıldız, gözaltına alınmasının ardından Emniyet’te su istemesi ancak verilmemesine tepki gösterdi. Yıldız “Canı sıkıldıkça, 8-10 senede bir suç uyduran devletin suyunu da ekmeğini de istemiyorum. FETÖ'cüsü casusu darbecisi sokakta gezecek şamarı bana indireceksiniz. Ben bunların suyunu da ekmeğini de istemiyorum” dedi.

Müyesser Yıldız mesajında ayrıca şunları kaydetti:

“Bana FETÖ'cü diyemediler ama ulan Türk ordusunun hukuku için namusu için, şerefi için, haysiyeti için bana askeri casusluk suçunu yöneltebilecek insan henüz anasının karnından doğmamıştır. Ben hangi devletin menfaatine casusluk yapabilirim? Benim tanıdığım bildiğim tek devlet vardır o da Türkiye Cumhuriyeti'dir. Yabancı devletler lehine çalışan insanları görüyoruz. Devletimizin onurunu, haysiyetini, menfaatini, çıkarı için neler yaptıklarını görüyoruz, biliyoruz.

Biz gördüklerimizi, bildiklerimizi yazmıyorsak haberimiz yok zannetmesinler. Herkesin her şeyden haberi var bu ülkede.

Bari bu suç icat edecekseniz taşıdığımız ada, isme uygun bir suç uydurun. Koronavirüsü Türkiye'ye Müyesser getirdi deseydiniz daha uygun olurdu.

Devletin içinde kimin kiminle kavgası varsa bizler üzerinden kavga yapmasınlar. Kişisel kin ve hınçlarını da devlete alet etmesinler. Sebep ne olursa olsun, görünen o ki bu operasyonla FETÖ'ye ve PKK'ya bir selam daha çakılmıştır.

Ülkenin üzerine getirilecek felaket öncesinde yeniden mıntıka temizliği yapıyorlar. Milletimizin olanları görmesini ve olacak olanları da bilmesini istemiyorlar. Yani Amerikan polisi nasıl ki George Floyd'u nefessiz bıraktıysa ülkemizde de yapılanlar Türk milletini nefessiz bırakma çabasıdır.

2012'de cezaevinden çıktığımda şunu söylemiştim: Birilerinin bunlara herkesi korkutamayacağını ve satın alamayacağını göstermesi gerekiyor.

Aynı noktadayım. Bu millet ve bu ülke bu kadar sahipsiz değil. Ankara TEM'den öncelikle Silivri'deki Barışlara, Hülya'ya Murat'a ve de tüm dostlara kucak dolusu selamlar.

Türk milleti beni kimlerin neden hedef gösterdiğini çok iyi biliyor.”

SOYLU HEDEF ALMIŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Odatv yazarı gazeteci Müyesser Yıldız'ı bir paylaşımı üzerinden hedef alarak "PKK sevici" demişti. Müyesser Yıldız ise "Hedef gösteren İçişleri Bakanı olunca can güvenliğim için hangi kapıya gideceğim?" yanıtını vermişti