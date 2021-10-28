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Muz provakasyonu | Provakatörler sınır dışı ediliyor

Suriyeli provakatörler polis tarafından gözaltına alındı. Sosyal medyada 'muz paylaşımı' yapan 11 Suriyeli sınır dışı ediliyor. Mahkeme 7 Suriyeli hakkında sınır dışı kararı verdi.

28 Ekim 2021 Perşembe 22:11
Muz provakasyonu | Provakatörler sınır dışı ediliyor

Muz provakasyonu | Provakatörler sınır dışı ediliyor

Sosyal medyada muz videoları çekerek Türk Bayrağı'na ve halka hakaret eden Suriyeli'ler İstanbul'da yakalandı.
İstanbul'da, bir sokak röportajı sonrasında sosyal medyada tepki çeken "muz paylaşımı" yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 31 kişiden 11'i gözaltına alındı.

İstanbul'da, bir sokak röportajı sonrasında sosyal medyada "provokatif paylaşım" yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 31 kişiden 11'i gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak röportajı sırasında bir kadının, "Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz" açıklaması üzerine provokasyon amacıyla muz yerken çektikleri videoyu sosyal medyada paylaştıkları iddia edilen 31 kişinin kimliklerini belirledi.

Dün ve bugün, Arnavutköy, Güngören, Bakırköy, Esenyurt, Bahçelievler, Esenler, Bağcılar ve Sultangazi'de düzenlenen operasyonlarda, Suriye uyruklu 11 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2'sinin 26 Ekim'de Hollanda'ya çıkış yaptığı, 7'sinin farklı illerde ikamet ettiği belirlenirken diğer 11 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan haklarında işlem yapılan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

7 KİŞİ İÇİN SINIR DIŞI KARARI

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, dün gece yaptığı açıklamada, "provokatif amaçlı paylaşımlara" ilişkin 7 yabancı uyruklunun sınır dışı edilmelerine yönelik işlem başlatılacağını bildirmişti.
 

Anahtar Kelimeler:
Suriyeli
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