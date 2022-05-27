Müzik, festival, eğlence, şenlik yasak | Mazaretsiz engel



İktidara yakın yerel yönetimler ile valiliklerin müziği, festival ve şenliklere getirdiği yasaklamalar, engeller kalıcı hale getiriliyor. Üniversite gençlerinin müzikli eğlencelerine muhafazakar STK'ların tepkisini gerekçe gösteren yerel yöneticiler konserleri iptal ederken, valilikler de güvenlik gerekçesiyle yasak üstüne yasak getiriyor. Koronavirüs gerekçesiyle eğlence mekanlarında uygulanan katı müzik yasağının esnetilmesi bile demokratik gösterge kabul edilirken Eskişehir Valiliği tarafından getirilen etkinlik yasağı adeta süresizleştirildi. Eskişehir’de valilik kararıyla iptal edilen Anadolu Fest'in, başka bir tarihe ertelenmesi de engellendi. Organizatörler, festivali 9-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirme çabalarının da sonuçsuz kaldığını açıkladı. Daha önce 19 Mayıs kutlamaları ile birleştirilen festivali engelleyen valiliğin engellemesi tüm çabalara rağmen aşılamadı.



Eskişehir’de önce güvenlik gerekçesi ile ertelenen daha sonra valiliğin aldığı karar ile yapılamayan Anadolu Fest’in düzenleyicileri, “Festivalimizi, 9-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirmek üzere yeniden harekete geçtik. Geldiğimiz noktada üzülerek diyalog ve hukuk zeminindeki çabalarımızın çözümsüz kaldığını sizlerle paylaşmak durumundayız. Eskişehir Anadolu Fest biletlerinizi, almış olduğunuz satış noktasına giderek iade edebilirsiniz” açıklamasını yaptı.

Eskişehir’de valiliğin 15 gün süreyle kentteki tüm etkinlerin yasaklaması ile yapılamayan Anadolu Fest’in düzenleyicileri, 10-25 Mayıs günlerini kapsayan genel yasak kararının tamamlanmasının ardından açıklama yaptı. Duyuruda valilik iptali sonrası festivalin 9-12 Haziran arasında düzenlenmesinin hedeflendiği fakat ‘diyalog ve hukuk zeminindeki çabaların çözümsüz kaldığı’ yazıldı.

Festivalin sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

“Sevgili Müzikseverler;

Türkiye’nin önde gelen sanatçıları ile sizleri bir araya getirmek için çalışmış ve 12-15 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir’de Anadolu Fest’i düzenlemek için gerekli tüm resmi süreçleri tamamlamıştık. Bildiğiniz üzere Festivalimizi, 9 Mayıs tarihinde güvenlik gerekçesi ile valilik tarafından durdurulmuştu. Bunun üzerine festivalimiz 9-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirmek üzere yeniden harekete geçtik. Geldiğimiz noktada üzülerek diyalog ve hukuk zeminindeki çabalarımızın çözümsüz kaldığını sizlerle paylaşmak durumundayız.

Eskişehir Anadolu Fest biletlerinizi, almış olduğunuz satış noktasına giderek iade edebilirsiniz. Güzel günlerde tekrar buluşmak dileğiyle.”

NE OLMUŞTU?

Eskişehir’de 19 Mayıs’taki kutlamalar, resmi törenler, valilik ve kaymakamlıklarca düzenlenmesi uygun görülenlerle siyasi parti faaliyetleri hariç, açık alanlarda planlanan her türlü etkinlik 24 Mayıs’a kadar yasaklanmıştı.

12-13-14-15 Mayıs’ta düzenlenmesi planlanan festival de bu kapsama giriyordu. Karara festivale katılan sanatçılar dahil birçok kişi tepki göstermişti.