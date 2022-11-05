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Naci Görür'den seçim öncesi siyasilere önemli çağrı

Ege ve Doğu Anadolu beşik gibi sallanırken Prof. Dr. Naci Görür’den siyasetçilere çağrı geldi; "Bugünden tezi yok, deprem planlarını ve vaatlerini açıklasınlar."

05 Kasım 2022 Cumartesi 10:47
Naci Görür'den seçim öncesi siyasilere önemli çağrı

Naci Görür'den seçim öncesi siyasilere önemli çağrı


Bilim Akademisi üyesi jeolog Prof. Dr. Naci Görür, siyasi partilere, “Afet boyutunda depremlerin ne zaman olacağı belli değil ama günün birinde gelirler. Bu kadar ısrarlı tedbir alın denilmişken çok sayıda insanımızı kaybedersek siyasiler halkın karşısına nasıl çıkacak. Bugünden tezi yok, deprem planlarını ve vaatlerini açıklasınlar” çağrısı yaptı.

Bilim Akademisi üyesi jeolog Prof. Dr. Naci Görür, kentlerin olası meydana gelecek depremlere hazırlanması konusunda siyasi parti liderlerine çağrıda bulundu.


Görür, siyasi partilere, “Afet boyutunda depremlerin ne zaman olacağı belli değil ama günün birinde gelirler. Bu kadar ısrarlı tedbir alın denilmişken çok sayıda insanımızı kaybedersek siyasiler halkın karşısına nasıl çıkacak. Bugünden tezi yok, deprem planlarını ve vaatlerini açıklasınlar” çağrısı yaptı.


Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

SİYASİLER HALKIN KARŞISINA NASIL ÇIKACAK?

Kentlerimizi depreme hazırlama önemli. Halkın büyük çoğunluğu artık bunun bilincinde. Afet boyutunda depremlerin ne zaman olacağı belli değil ama günün birinde gelirler. Bu kadar ısrarlı tedbir alın denilmişken çok sayıda insanımızı kaybedersek siyasiler halkın karşısına nasıl çıkacak.

Bugünden tezi yok, deprem planlarını ve vaatlerini açıklasınlar. Hükümete yeterince sesimizi duyuramadık ama, birçok konuda ne yapacağını söyleyen 6’lı masa kentlerimizi depreme nasıl hazırlayacak mesela? Bir planları var mı? Sevgiyle.

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DepremNaci GörürSeçimSeçim Ekonomisi
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