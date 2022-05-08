Nebati Skeci'ne sansür makası | Türkiye bunu da gördü

Mizaha, eğlenceye olan düşmanlık sınırları zorluyor. Milyonlarca insanı ekranlara kilitleyen ünlü eğlence ve mizah programı Güldür Güldür Show sansürcülerin hedefi oldu. Programın tanıtımında yer alan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, taklidinin yapıldığı skecin yayından çıkarılması izleyiciler arasında tepkiye neden oldu. Konuya CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den tepki geldi. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Mizahtan, güldürüden, eleştiriden korkan bir iktidar artık tükenmiştir, yolun sonundadır" dedi. Sosyal medyada olaya tepki gösteren vatandaşlar ise "Bu kez Nebati milyonlarca izleyeni üzdü. Bakının gözündeki ışığı çalanlar, gece yarısı gülmemize bile izin vermedi" yorumlarını yaptı.

Fenomen komedi programıcumartesi günleri saat 20.00'de Show TV'de izleyicilerle buluşuyor. Güldür Güldür Show'un 305'inci bölümü, Show TV'de yayımlandı. Güldür Güldür Show'un tanıtımında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin taklidinin yapıldığı birde yer almıştı. Fakat son bölümde bu skecin ekranlara gelmediği belirtildi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı duruma tepki göstererek açıklama talep etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de konuya ilişkin bir sosyal medya paylaşımında bulundu. Özel paylaşımında, "Türkiye'yi öyle bir noktaya getirdiler ki politik mizaha bile sansür uygulanıyor. Mizahtan, güldürüden, eleştiriden korkan bir iktidar artık tükenmiştir, yolun sonundadır" diyerek tepki gösterdi.