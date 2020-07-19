Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

NG araştırmasından stres çıktı | Ne mutluyuz ne de umutsuz!

Kamuoyu araştırma şirketi tarafından geçtiğimiz ayın son çeyreğinde yapılan araştırmada toplum psikolojisi vatandaşlara soruldu, ilginç veriler ortaya çıktı 

19 Temmuz 2020 Pazar 08:40
NG araştırmasından stres çıktı | Ne mutluyuz ne de umutsuz!

NG araştırmasından stres çıktı | Ne mutluyuz ne de umutsuz!

Stres hiç kuşkusuz çağımızın en çok maruz kalınan sorunlarından biri! Farklı şekillerle deneyimlediğimiz bu durum hem fiziki hem ruhsal olarak hayatımızı etkileyebiliyor.

Tüm dünya olarak geçtiğimiz bu zor salgın sürecinde, sen kendini ne kadar stresli hissediyorsun? Türkiye'deki insanların şu anki stres seviyesini ve bu durumda geleceğe dair bakış açısını yaptığımız kamuoyu araştırması ile analiz ettik.

Kamuoyu araştırmamız 08-27 Haziran 2020 tarihleri arasında 15 yaş üzeri Türkiye geneli 9851 kişinin katılımı ile gerçekleşti.


Ne kadar mutluyuz?

Yaşamdaki zorluklar her dönemde bizi farklı bir yolculuğa sürükleyebilir. Bu zorluklar karşısında ister istemez girdiğimiz ruh hali, stresin hayatımıza nüfuz etmesine neden olabiliyor.

Yaptığımız araştırmada insanların son zamanlarda ne kadar mutlu hissettiğini sorduk ve her 10 kişiden sadece 3'ü sorumuza olumlu cevaplarla dönüş sağladı. 2'si mutsuz olduğunu belirtirken, katılımcılarımızın neredeyse yarısı ne mutlu ne de mutsuz olduğunu belirtti.


 

Stres ne sıklıkta hayatımızın içinde?

Evimizde, iş yerimizde, sokakta karşılaştığımız durum veya olaylara verdiğimiz tepkiler çoğunlukla bizim yorumlarımızla şekilleniyor. Eğer bir olayda 'tehlike sinyali' seziyorsak, stres anında bizi sarmış olabilir!

Araştırmamızda her 10 kişiden 4'ü gün içindeki ruh halinin genelde stresli geçtiğini iletirken, 5'i sadece bazı durumlarda bu duyguya büründüğünü ifade etti. Yalnızca 1'i rutin hayatında strese yer vermediğini belirtti.

Stresli olmamızda belirleyici etkenler!

Kime sorsak, bize stres kaynağı olabilecek birçok faktör sayabilir. Mizacımızla ters düşen veya kendimizi zor konumda hissettirecek her durum, stres etkeni olarak hayatımızda yer alabiliyor.

Araştırmamızın sonuçlarına göre, en büyük stres kaynağı gelecek kaygısı! Genelde karamsar bir ruh haline sahip olan kişiler belki de en büyük zorluğu hayatta kendisini daha nelerin beklediğini düşünerek yaşıyor.

Türkiye'de insanları en stresli hissettiren faktörler şu şekilde:

Gelecek kaygısı % 30
Ekonomik nedenler % 19
İş / okul % 17
Koronavirüs salgını % 12
Aile % 12
Sevgili / eş % 6
Trafik % 1
Diğer % 3


Geleceğe Bakışımız

Bütün bu stres etkenlerinin ışığı altında, ruhsal ve bedensel sağlığımızı etkileyebilen bu unsur sizce bizi kontrol altına alabilir mi? Ya da kendi yöntemlerimizle; hayata daha olumlu bakma ve duygularımızla baş etme becerisiyle 'stres' canavarına karşı kontrolü ele geçirebilir miyiz?

Türkiye genelinde yürüttüğümüz araştırmamız, halkımızın tüm olumsuzluklara rağmen geleceğe iyimser bakabildiğini gösteriyor! Her 10 kişiden 6'sı daha mutlu bireyler haline gelebileceğini düşünürken, 1'i karamsar bir yaklaşım sunmakta. Kalanlar ise ruh halinin sabit kalacağını düşünenlerden oluşuyor.


 

Koronavirüste Normalleşme Süreci Anketi!
Koronavirüste Normalleşme Süreci Anketi!
Salgın sonrası normale dönüş 6-12 ay içinde
Salgın sonrası normale dönüş 6-12 ay içinde
11 maddede koronavirüsün tüketim ve yaşam alışkanlıklarına etkileri
11 maddede koronavirüsün tüketim ve yaşam alışkanlıklarına etkileri
IBM yapay zekanın geleceğini şekillendiren kadın liderleri açıkladı
IBM yapay zekanın geleceğini şekillendiren kadın liderleri açıkladı
Mission 1.5 oyununun küresel tanıtım etkinliğine Türkiye de katılıyor
Mission 1.5 oyununun küresel tanıtım etkinliğine Türkiye de katılıyor
AHEF web sitesine 2 günde 180 bin başvuru
AHEF web sitesine 2 günde 180 bin başvuru
Davutoğlu ve Babacan'ın yeni kuracağı parti için çarpıcı anket
Davutoğlu ve Babacan'ın yeni kuracağı parti için çarpıcı anket
AB ülkeleri, Türkiye'nin NATO'dan çıkarılmasını istiyor 
AB ülkeleri, Türkiye'nin NATO'dan çıkarılmasını istiyor 
Anahtar Kelimeler:
Anket
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üstün Ezer | Bir can kurtarmak tüm insanlığı kurtarmaktır
Üstün Ezer | Bir can kurtarmak tüm insanlığı kurtarmaktır
Polis maske cezası yazdı, o itaraz etti | Koronavirüslü çıktı
Polis maske cezası yazdı, o itaraz etti | Koronavirüslü çıktı
Burdur 58'nci Piyade Er Eğitim Alay'ında covid-19 şüphesi
Burdur 58'nci Piyade Er Eğitim Alay'ında covid-19 şüphesi
Burçların tarihleri değişti, astroloji dünyası şaşkın
Burçların tarihleri değişti, astroloji dünyası şaşkın
COVID-19, güvenlik ve devlet algısını da değiştirdi
COVID-19, güvenlik ve devlet algısını da değiştirdi
Van'da keşif uçağı düştü, 7 şehidimiz var 
Van'da keşif uçağı düştü, 7 şehidimiz var 
Siirt Pervari'den acı haber | 2 şehidimiz var 
Siirt Pervari'den acı haber | 2 şehidimiz var 
Gar katliamını planlayan terörist bakın nerede ortaya çıktı
Gar katliamını planlayan terörist bakın nerede ortaya çıktı
Kaçırılan 13 yaşında kız çocuğu operasyonla kurtarıldı
Kaçırılan 13 yaşında kız çocuğu operasyonla kurtarıldı
Karadeniz'de sel felaketi | Can kaybı artıyor
Karadeniz'de sel felaketi | Can kaybı artıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim