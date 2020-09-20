Niğde Bor'da deprem | Bor 5.4 ile sallandı
Deprem fırtınası, Orta Anadolu'ya sıçradı. Türkiye'nin deprem açısından en sakin bölgelerinden biri olan Niğde Bor, 5.4 ile sallandı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre gece saat 22.08'de yer kürenin 2.8 KM derinliğinde oluşan deprem geniş bir alanda hissedildi.
Vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden olan deprem sırasında can ve mal kaybı hakkında bilgi alınamadı.
TV kanallarına bağlanan yerel yöneticiler, hasar ve can kaybının olmadığı bilgisini verirken, pencereden atlayan bazı vatandaşlara evlerinin önünde ilk müdahalenin yapıldığı bildiriliyor.
Ayrıntılar geliyor
.................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2020.09.20 22:19:43 38.0433 34.0482 6.4 -.- 2.6 -.- OBRUK-BOR (NIGDE) İlksel 2020.09.20 22:18:53 38.0850 34.0047 8.5 -.- 2.9 -.- KARACAOREN-(AKSARAY) İlksel 2020.09.20 22:08:05 38.0365 34.0278 2.8 -.- 5.1 5.4 OBRUK-BOR (NIGDE) İlksel 2020.09.20 21:09:08 35.5587 31.6695 9.8 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel 2020.09.20 20:33:07 38.4557 39.2825 9.7 -.- 0.9 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.09.20 19:12:11 39.3725 40.6190 5.9 -.- 2.5 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL) İlksel 2020.09.20 19:08:15 38.2583 38.8795 5.4 -.- 1.9 -.- CENGELLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2020.09.20 18:39:42 36.9518 27.5540 12.8 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2020.09.20 17:42:46 37.0965 29.0915 4.5 -.- 1.9 -.- SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2020.09.20 17:40:28 34.3307 32.7893 7.6 -.- 3.3 3.3 KIBRIS RUM KESIMI İlksel 2020.09.20 17:13:35 39.5317 37.6097 8.5 -.- 2.2 -.- KANLICAYIR-ZARA (SIVAS) İlksel 2020.09.20 13:39:48 38.6812 26.6178 6.9 -.- 3.2 2.9 IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.09.20 13:15:19 38.2632 38.7698 5.0 -.- 2.6 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2020.09.20 11:15:54 34.1490 24.0187 5.6 -.- 3.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2020.09.20 10:33:11 38.0757 34.0537 13.8 -.- 1.8 -.- AKCAKENT-(AKSARAY) İlksel 2020.09.20 09:33:14 35.1163 26.4702 8.6 -.- 3.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2020.09.20 09:31:03 35.2725 26.3843 1.6 -.- 4.1 4.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2020.09.20 09:01:20 35.1048 23.1108 21.5 -.- 3.8 3.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2020.09.20 08:45:15 38.6658 38.0757 6.3 -.- 3.7 4.0 ALICAN-YAZIHAN (MALATYA) İlksel 2020.09.20 06:46:04 37.6860 29.0023 5.1 -.- 1.4 -.- VAKIF-TAVAS (DENIZLI) İlksel 2020.09.20 06:46:01 37.8082 27.7325 5.4 -.- 1.4 -.- YAZIDERE-INCIRLIOVA (AYDIN) İlksel 2020.09.20 06:27:53 38.3742 39.2323 9.9 -.- 1.7 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.09.20 06:23:26 38.4385 39.2580 5.3 -.- 2.2 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.09.20 04:50:49 38.6893 38.0873 3.7 -.- 2.1 -.- AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA) İlksel 2020.09.20 04:43:31 38.7367 38.1358 5.0 -.- 2.7 -.- MOLLAIBRAHIM-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel 2020.09.20 04:25:06 38.3528 39.0923 8.7 -.- 1.2 -.- DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.09.20 04:17:23 38.4440 44.3510 5.0 -.- 1.8 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel 2020.09.20 04:01:09 38.3625 39.0247 14.3 -.- 1.2 -.- DUYGULU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.09.20 03:44:37 38.3275 38.7937 14.7 -.- 1.6 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel