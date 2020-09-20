Niğde Bor'da deprem | Bor 5.4 ile sallandı

Deprem fırtınası, Orta Anadolu'ya sıçradı. Türkiye'nin deprem açısından en sakin bölgelerinden biri olan Niğde Bor, 5.4 ile sallandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre gece saat 22.08'de yer kürenin 2.8 KM derinliğinde oluşan deprem geniş bir alanda hissedildi.

Deprembaşta olmak üzere, Nigde il merkezi, Çiftlik, Aksaray, Sultanhanı Altunhisar, Güzelyurt, Emirgazi'de de hissedildi.Vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden olan deprem sırasında can ve mal kaybı hakkında bilgi alınamadı.TV kanallarına bağlanan yerel yöneticiler, hasar ve can kaybının olmadığı bilgisini verirken, pencereden atlayan bazı vatandaşlara evlerinin önünde ilk müdahalenin yapıldığı bildiriliyor.

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