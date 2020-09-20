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Niğde Bor'da deprem | Bor 5.4 ile sallandı

Nigde'nin Bor ilçesi yakınlarında meydana gelen depremin şiddeti 5.4 olarak açıklandı.

20 Eylül 2020 Pazar 22:03
Niğde Bor'da deprem | Bor 5.4 ile sallandı

Niğde Bor'da deprem | Bor 5.4 ile sallandı

Deprem fırtınası, Orta Anadolu'ya sıçradı. Türkiye'nin deprem açısından en sakin bölgelerinden biri olan Niğde Bor, 5.4 ile sallandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre gece saat 22.08'de yer kürenin 2.8 KM derinliğinde oluşan deprem geniş bir alanda hissedildi.

Deprem Bor başta olmak üzere, Nigde il merkezi, Çiftlik, Aksaray, Sultanhanı Altunhisar, Güzelyurt, Emirgazi'de de hissedildi. 
Vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden olan deprem sırasında can ve mal kaybı hakkında bilgi alınamadı. 
TV kanallarına bağlanan yerel yöneticiler, hasar ve can kaybının olmadığı bilgisini verirken, pencereden atlayan bazı vatandaşlara evlerinin önünde ilk müdahalenin yapıldığı bildiriliyor.

Ayrıntılar geliyor

.................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2020.09.20 22:19:43  38.0433   34.0482        6.4      -.-  2.6  -.-   OBRUK-BOR (NIGDE)                                 İlksel
2020.09.20 22:18:53  38.0850   34.0047        8.5      -.-  2.9  -.-   KARACAOREN-(AKSARAY)                              İlksel
2020.09.20 22:08:05  38.0365   34.0278        2.8      -.-  5.1  5.4   OBRUK-BOR (NIGDE)                                 İlksel
2020.09.20 21:09:08  35.5587   31.6695        9.8      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.09.20 20:33:07  38.4557   39.2825        9.7      -.-  0.9  -.-   SIVRICE (ELAZIG)                                  İlksel
2020.09.20 19:12:11  39.3725   40.6190        5.9      -.-  2.5  -.-   ELMALI-YEDISU (BINGOL)                            İlksel
2020.09.20 19:08:15  38.2583   38.8795        5.4      -.-  1.9  -.-   CENGELLI-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel
2020.09.20 18:39:42  36.9518   27.5540       12.8      -.-  1.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2020.09.20 17:42:46  37.0965   29.0915        4.5      -.-  1.9  -.-   SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI)                      İlksel
2020.09.20 17:40:28  34.3307   32.7893        7.6      -.-  3.3  3.3   KIBRIS RUM KESIMI                                 İlksel
2020.09.20 17:13:35  39.5317   37.6097        8.5      -.-  2.2  -.-   KANLICAYIR-ZARA (SIVAS)                           İlksel
2020.09.20 13:39:48  38.6812   26.6178        6.9      -.-  3.2  2.9   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel
2020.09.20 13:15:19  38.2632   38.7698        5.0      -.-  2.6  -.-   BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel
2020.09.20 11:15:54  34.1490   24.0187        5.6      -.-  3.8  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2020.09.20 10:33:11  38.0757   34.0537       13.8      -.-  1.8  -.-   AKCAKENT-(AKSARAY)                                İlksel
2020.09.20 09:33:14  35.1163   26.4702        8.6      -.-  3.6  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2020.09.20 09:31:03  35.2725   26.3843        1.6      -.-  4.1  4.1   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2020.09.20 09:01:20  35.1048   23.1108       21.5      -.-  3.8  3.9   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2020.09.20 08:45:15  38.6658   38.0757        6.3      -.-  3.7  4.0   ALICAN-YAZIHAN (MALATYA)                          İlksel
2020.09.20 06:46:04  37.6860   29.0023        5.1      -.-  1.4  -.-   VAKIF-TAVAS (DENIZLI)                             İlksel
2020.09.20 06:46:01  37.8082   27.7325        5.4      -.-  1.4  -.-   YAZIDERE-INCIRLIOVA (AYDIN)                       İlksel
2020.09.20 06:27:53  38.3742   39.2323        9.9      -.-  1.7  -.-   DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.09.20 06:23:26  38.4385   39.2580        5.3      -.-  2.2  -.-   DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2020.09.20 04:50:49  38.6893   38.0873        3.7      -.-  2.1  -.-   AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA)                          İlksel
2020.09.20 04:43:31  38.7367   38.1358        5.0      -.-  2.7  -.-   MOLLAIBRAHIM-HEKIMHAN (MALATYA)                   İlksel
2020.09.20 04:25:06  38.3528   39.0923        8.7      -.-  1.2  -.-   DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.09.20 04:17:23  38.4440   44.3510        5.0      -.-  1.8  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2020.09.20 04:01:09  38.3625   39.0247       14.3      -.-  1.2  -.-   DUYGULU-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel
2020.09.20 03:44:37  38.3275   38.7937       14.7      -.-  1.6  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                            İlksel
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Son Güncelleme: 20.09.2020 22:44
Anahtar Kelimeler:
DepremNiğdeBOR
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