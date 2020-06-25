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Nişan yüzünden bütün köy karantinada

Kayseri Pınarbaşı ilçesi Yukarı Borandere Mahallesi'nde oturan Hacı Göl, geçen günlerde yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

25 Haziran 2020 Perşembe 22:20
Nişan yüzünden bütün köy karantinada

Nişan yüzünden bütün köy karantinada

Daha önce Konya'da bir kız isteme yüzünden koca köy karantina altına alınırken benzer bir olay Kayseri'de yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Göl'ün hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Göl, hastanede tedaviye alındı. Göl'ün yaşadığı Yukarı Borandere Mahallesi'nde nişan töreninin yapıldığının belirlenmesi üzerine mahalleli koronavirüs testinden geçirildi. Çok sayıda kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine mahalle karantinaya alındı.

Hastanede tedavi altında olan Göl, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Lütfen bu hastalığı dikkate alalım. Maske, mesafe ve hijyen konusunu unutmayalım. Birilerinin mutluluğunu paylaşmak için kendi hayatınızı karartmayın. Ben çocuklarımın yüzüne bakamadım, sarılamadım.

Çıkıp çıkmayacağım belli değil. Düğün, nişan böyle şeylere arkadaşlarınızı çağırıp kimsenin hayatını, yuvasını yıkmayın. Bizim köyde 'bir nişan yapalım' dediler. 300 hane köy karantina altında. Perişan bir durumdalar. Köyde bir nişan yaptılar milletin geleceğini yıktılar" dedi.

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Son Güncelleme: 26.06.2020 01:31
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