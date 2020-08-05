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No Attack sahtekarlığı | Sahte Covid-19 ilacı tanıtan ünlülere ceza

Sosyal medya hesaplarında No Attack adlı ilacı koronavirüse karşı koruduğunu iddia ederek tanıtım yapan ünlülere para cezası yağdı.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 01:03
No Attack sahtekarlığı | Sahte Covid-19 ilacı tanıtan ünlülere ceza

No Attack sahtekarlığı | Sahte Covid-19 ilacı tanıtan ünlülere ceza


Tüm dünyada koronavirüse karşı etkili ilaç ve aşı geliştirmek için çalışmalar devam ederken, bitkisel kürler imal eden bir şirketin geliştirdiği No Attack adlı ilacı üreten şirket ile tanıtımını yapan ünlülere ceza yağdı. 

Seda Sayan, Şeyma Subaşı, Seren Serengil, Seray Sever, Ebru Akel, Seda Akgül gibi isimlerin olduğu ünlülerin, sosyal medya hesaplarından 'Corona virüsüne karşı korur' gibi ifadeler kullanarak tanıttıkları 'No Attack' isimli ürün sebebiyle, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı tarafından idari para cezası kesildi.

Sahte ilaç reklamı yapan ünlülere soruşturma

BÖYLE TANITMIŞLARDI

Daha önce de Sağlık Bakanlığı tarafından uyarı mektupları alan ünlüler, sosyal medya hesaplarından ‘sağlıklı’ olduğu gerekçesiyle çeşitli ürünler tanıtmaya devam ediyor. Aralarında Seda Sayan, Şeyma Subaşı, Seren Serengil, Seray Sever, Ebru Akel, Seda Akgül gibi isimlerin olduğu ünlüler bu kez de ‘No Attack’ isimli bir ürünle gündemde.

COVİD-19'A KARŞI KORUYORMUŞ!

Ticaret Bakanlığı Ticaret Kurulu Başkanlığı’nca ünlü isimlerle ilgili alınan gerekçeli karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre adı geçen ünlü isimlerin yaptıkları reklamlarda, ‘ürünün başta Covid-19 olmak üzere her türlü viral enfeksiyonlara karşı koruyucu bir özelliğe sahip olduğu izleniminin uyandırıldığı, hatta “enfekte olunmuş olsa bile hastalığın iyileşmesine faydası olduğu” iddiasına yer verildiği, bütün bu iddiaların da yapılan bilimsel çalışmalarla doğrulanmış gibi bir algı oluşturulduğu’ tespit edildi.

Sözcü'den Eser Akgül'ün haberine göre, ünlülere, söz konusu ürünü “Bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücudunuzu virüslere karşı korur. Covid – 19 da dahil olmak üzere her türlü virüs kaynaklı enfeksiyonlara karşı korur” gibi ifadelerle tanıttıkları gerekçesiyle her isme ayrı ayrı 104 bin 781’er TL idari para cezası kesilirken, ‘No Attack’ı üreten Bilge İlaç Bitkisel Ürünler Koz. San. Ve Tic. A.Ş.’ye ceza kesildi.

KESİNLİKLE YASAK

Bakanlığın açıkladığı kararda, ünlülerin söz konusu ürünü sağlık beyanı kullanarak sanki bir ilaç veya bir beşeri tıbbi ürün gibi tanıttıkları ve ‘yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre takviye edici gıdalar için bu tür sağlık beyanlarının kullanılmasının kesinlikle yasak olduğu’ vurgulandı.

FAYDASI BİLİMSEL OLARAK İSPAT EDİLMİŞ GİBİ TANITILDI

Kararda ayrıca ‘her hangi bir ürüne ilişkin olarak her hangi bir sağlık beyanında bulunabilmesi için ilgili idari otoriteden (Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) izin alınması gerektiği, kullanılan bu beyanlar için ilgili otoriteden izin alınmadığından söz konusu beyanların doğruluğunun bilimsel olarak ispat edilmiş sayılamayacağı, dolayısıyla doğruluğu bilimsel olarak ispat edilmemiş bu beyanlarla tüketicilerin aldatılıp yanıltıldığı’ ifadelerine de yer verildi.

104 BİN’ER TL PARA CEZASI

Bakanlığın belirttiği ilgili maddelere aykırı olması sebebiyle, Bilge İlaç Bitkisel Ürünler Koz. San. Ve Tic. A.Ş.için, Covid-19 salgını döneminde yayınlanması suretiyle, ‘insanların bilgi ve tecrübe eksikliği ile korku ve endişelerinin istismar edilerek ticari rant elde edilmeye çalıştığı’ değerlendirilmesi yapıldı.

Bu gerekçelerle firmaya 104 bin 781 TL idari para cezası ve reklamları durdurma kararı verildi.

Ayrıca Ebru Akel, Seda Sayan, Seda Akgül, Seray Sever, Seren Serengil ve Şeyma Subaşı’ya da aynı şekilde reklamları durdurmalarına ve 104 bin 781’er TL idari para cezası verilmesine karar verildi.
 

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Son Güncelleme: 05.08.2020 01:09
Anahtar Kelimeler:
No Attack
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