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Nostaljik “Kadınlar Matinesi” geri döndü

Eyüpsultan’da nostalji rüzgarı esiyor. Eyüpsultan Belediyesi, ilçede ikamet eden kadınlar için “Kadınlar Matinesi” etkinliğini yeniden başlattı.

21 Şubat 2024 Çarşamba 10:43
Nostaljik “Kadınlar Matinesi” geri döndü






Nostaljik “Kadınlar Matinesi” geri döndü

İlçede yaşayan kadınları birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklerle buluşturan Eyüpsultan Belediyesi “Kadınlar Matinesi” etkinliğini yeniden başlattı. Osmanlı Park Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen ilk etkinlikte kadınlar bir yandan eğlenceli bir gün geçirirken bir yandan da komşularıyla bir araya gelme imkânı buldu.

ÇEKİLİŞLE SÜRPRİZ HEDİYELER

Ücretsiz yemek ve çeşitli ikramların yapıldığı etkinlikte çekilişle 25 kişiye sürpriz hediyeler verildi. Çekiliş, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından yapılırken Başkan Köken kazananlara hediyelerini sahnede takdim etti.

“YENİ PROJELERİMİZİ SİZLERLE PAYLAŞACAĞIZ”

Kadınlar matinesinin devam edeceği müjdesini veren Başkan Deniz Köken, “Göreve geldiğimiz günden itibaren bu 5 yıla yüzme havuzlarını, kütüphanelerinden gençlik merkezlerine kadar birçok hizmeti sığdırmaya çalıştık. 90 projeyi Eyüpsultan’a kazandırdığımız gibi 48 tane de Bosna’da, Üsküp’te, Anadolu’nun çeşitli coğrafyalarında eserler yaptık. Eyüpsultan adına oralara damgamızı vurduk. Daha yapacak çok işimiz var. 5 yıl daha yapacağımız yeni hizmetlerimizi sizlere açıklayacağız. Plajımızı bu yaz haftada 3 gün sadece hanımlara ayıracağız. Yakın zamanda bir sosyal tanzim satış mağazası açmak için çalışmalar yapıyorum. İnşallah kendi köyümüzde ürettiğimiz ürünleri kendi marketimizde satacağız” diye konuştu.

Her hafta düzenlenecek olan ve çocuklar için de kayıt zorunluluğu bulunan etkinliğe 7 yaşından küçük erkek çocuklar da kabul edilecek. Yine her etkinlikte çekilişler yapılarak kazananlara hediyeler verilecek.

ÜCRETSİZ SERVİS HİZMETİ

Etkinliğe katılmak isteyen kadınlar için Eyüpsultan Belediyesi ücretsiz servis hizmeti sağlıyor. Servis otobüsleri kaymakamlık önü, Akşemsettin Veysel Karani Camii önü ve Yeşilpınar Pınar Camii önünden kalkıyor.

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