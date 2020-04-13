Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Novotel, sağlık çalışanlarını kovdu | Müşterileri rahatsız olmuş!

Koronavirüs'e karşı yürütülen mücadelede canlarını ortaya koyan sağlık çalışanları, kendilerine tahsis edilen Novotel'den kovuluyor.

13 Nisan 2020 Pazartesi 21:58
Novotel, sağlık çalışanlarını kovdu | Müşterileri rahatsız olmuş!

Novotel, sağlık çalışanlarını kovdu | Müşterileri rahatsız olmuş!



İstanbul'da Marmara Denizi kıyısında Zeytinburnu sahilinde yer alan Novotel’de bir acenta aracılığıyla anlaşan ve günlerdir burada konaklayan sağlık emekçilerine otel yetkilileri, “Buradan çıkın” dedi. Korona virüsü hastalarını tedavi eden sağlık çalışanları, ailelerine virüs bulaştırmamak için günlerdir burada konaklamak zorunda kalıyordu. Covid-19 hastalarını tedavi eden bir doktor, yetkililerin buna gerekçe olarak, “Buradaki müşteriler sizden rahatsız oluyor” diyerek oteli boşaltmalarını istediklerini söyledi.

ZORLA ÇIKARTILMAYA ÇALIŞILDI

Otelden zorla çıkartılmaya çalıştıklarını anlatan doktor, kaldıkları otele parayı eksiksiz yatırdıklarını ve burada kalmak için herhangi bir bakanlığın talimatı olmadığını söyledi.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin imzalı habere göre, otelin çalıştıkları hastaneye daha yakın olduğu için burayı tercih ettiklerini söyleyen doktor, “Küçük çocuğu ve ailesi olan arkadaşlarımızla birlikte bir acenteyle anlaşarak bu otelde kalmaya başladık. Cumartesi günü bir sorun yaşadık. Bize, ‘Çıkın’ dediler. Otel yetkilileri bugün de, ‘Süreniz bitti’ diyerek odaları boşaltmamızı istediler. Biz de süreyi uzatmak istedik. Bizi kapı dışarı ettiler. Üç doktor arkadaşımıza da, ‘Yarın çıkın’ dediler. Bunun nedenini sorduğumuzda, bizden rahatsız olduklarını, diğer müşterilerin de bizi istemediklerini ilettiler” dedi.

"AYRILIŞ TARİHLERİ BUGÜNDÜ"

Konuyla ilgili açıklama yapan bir yetkili, sağlık çalışanlarının otelden kovulma gerekçesini "Ayrılış tarihleri bugündü" sözleriyle savundu. Yetkili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Novotel olarak Türkiye’de çok fazla otellerimiz var. Birçok otelimiz sağlık çalışanlarına karşılıksız sunuldu. Bazı otellerimiz de faaliyetlerini durdurdu. Zeytinburnu’ndaki otelde de sağlık çalışanlarına bir acenta aracılığıyla yardımcı oluyoruz. Bu arkadaşların çıkış tarihleri bugün bitiyordu. Korona virüs başladığından beri operasyon planımız var. İzne ayrılan arkadaşlarımız var. Çok az katılımcıyla hizmete devam ediyoruz. Sağlıkçı arkadaşlarımızın çıkış tarihleri bugün olduğu için bugün çıkın dedik. Acentanın isteği üzerine göre yarına çıkış tarihleri verildi.”

Sağlık çalışanlarına müşteriler rahatsız olduğu için mi ‘ayrılın’ denildi sorusuna ise yetkili, “Doktor arkadaşlara başka bir kat verilmişti” cevabını verdi.

Kılıçdaroğlu'ndan BM ülkelerine Pandemi çağrısı
Kılıçdaroğlu'ndan BM ülkelerine Pandemi çağrısı
AHEF, Mustafa Işıklı için hukuk mücadelesi başlattı
AHEF, Mustafa Işıklı için hukuk mücadelesi başlattı
Son dakika koronavirüs | 481 vatandaşımız taburcu edildi
Son dakika koronavirüs | 481 vatandaşımız taburcu edildi
Pes doğrusu | Marketin içinde alışveriş yaparken yakalandılar 
Pes doğrusu | Marketin içinde alışveriş yaparken yakalandılar 
Can kaybı Türkiye'de bini, dünyada 100 bini geçti
Can kaybı Türkiye'de bini, dünyada 100 bini geçti
Koronavirüs İstanbul'da trafiği durdurmaya yetmedi
Koronavirüs İstanbul'da trafiği durdurmaya yetmedi
Türkiye'nin ünlü gıda markaları sağlık çalışanları için birleşti
Türkiye'nin ünlü gıda markaları sağlık çalışanları için birleşti
ibis Eskişehir kapılarını sağlık çalışanlarına açtı.
ibis Eskişehir kapılarını sağlık çalışanlarına açtı.
Anahtar Kelimeler:
Novotel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son dakika koronavirüs | 511 vatandaşımız iyileşti
Son dakika koronavirüs | 511 vatandaşımız iyileşti
Koronavirüs yarasa kanatlarından mı dünyaya yayıldı?
Koronavirüs yarasa kanatlarından mı dünyaya yayıldı?
Korona korkusuyla temizlik yaparken can verdi
Korona korkusuyla temizlik yaparken can verdi
Sokağa çıkma yasağında, vatandaşın imdadına zabıtalar koştu
Sokağa çıkma yasağında, vatandaşın imdadına zabıtalar koştu
Küçükçekmece'de polise saldıran magandalar tutuklandı 
Küçükçekmece'de polise saldıran magandalar tutuklandı 
Bingöl Karlıova'da deprem oldu | Karlıova Kazanlı 4.4 ile sallandı
Bingöl Karlıova'da deprem oldu | Karlıova Kazanlı 4.4 ile sallandı
İTÜ öğrencisi Emircan Kılıçkaya Koronavirüs'ten can verdi
İTÜ öğrencisi Emircan Kılıçkaya Koronavirüs'ten can verdi
Son dakika koronavirüs | Test sayısı arttıkça kontrol kolaylaşıyor
Son dakika koronavirüs | Test sayısı arttıkça kontrol kolaylaşıyor
Koronavirüs'ün hiç şakası yok, #EvdeKal Türkiye
Koronavirüs'ün hiç şakası yok, #EvdeKal Türkiye
Pes doğrusu | Marketin içinde alışveriş yaparken yakalandılar 
Pes doğrusu | Marketin içinde alışveriş yaparken yakalandılar 

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim