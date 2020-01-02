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Nüfusa yanlış isim, yanlış cinsiyetle kaydedilen adamın hayatı karardı

53 yıl önce doğumu sırasında nüfusu memurunun başlattığı yanlış kayıt, talihsiz adamın hayatını karartmış. 5 farklı isimle bugüne kadar yaşayan Ersin Akbaş'ın başına gelmeyen kalmamış,

02 Ocak 2020 Perşembe 16:54
Nüfusa yanlış isim, yanlış cinsiyetle kaydedilen adamın hayatı karardı


Nüfusa yanlış isim, yanlış cinsiyetle kaydedilen adamın hayatı karardı


Antalya'da doğumunda adı ve cinsiyetinin yanlış yazdırılmasıyla başlayan hatalar zinciri nedeniyle yaşamı boyunca 5 farklı isimle okulda, askerlikte ve iş hayatında talihsizlik üstüne talihsizlik yaşayan adam, hukuk savaşına hazırlanıyor.

Antalya'da 53 yaşındaki Ersin Akbaş'ın, doğumunda adı ve cinsiyetinin yanlış yazdırılmasıyla başlayan hatalar zinciri nedeniyle hayatı kâbusa döndü. Yaşamı boyunca 5 farklı isimle okulda, askerlikte ve iş hayatında talihsizlik üstüne talihsizlik yaşayan Akbaş, iki kez askerlik yaptığını, başkasının yerine hapis bile yattığını anlatıyor. Hayatını mahveden hatalar zincirine son vermek için hukuk mücadelesi başlatmaya hazırlanan Akbaş, "Bu şansızlık ötesi bir şey. Bıçak kemiğe dayandı artık" dedi. Akbaş'ın avukatı Bekir Alim, "Nüfus müdürlüğünde yapılan isim yanlışlıklarından dolayı müvekkilimin adeta hayatı karardı. Doğumunda Ergün isminde kız olarak kaydediliyor. Daha sonraki süreçte birçok isim yanlışlığı yapılıyor. Adam resmen perişan olmuş. İnsanın içi kararıyor açıkçası" diye konuştu.

Edinilen bilgilere göre, Antalya'da yaşayan 53 yaşındaki Ersin Akbaş'ın ismiyle ilgili hatalar zinciri doğumu ile başladı. Doğduğunda Ergün ismiyle nüfusa kız olarak yazılan adamın kaydı çok geçmeden düzeltildi. Ancak yanlışlıklar okul hayatında da devam etti. İlkokul diplomasını Ersun ismiyle alan Akbaş, itiraz etti ancak ikinci kez aldığı diplomada ismi Ergin olarak yazıldı.

İKİ KEZ ASKERLİK, BAŞKASININ ADINA HAPİS

Ersin Akbaş, iddiasına göre iki kez de askerlik yaptı. Kendi adıyla 1986-1987 yılları arasında 18 aylık askerlik görevi yapan Akbaş, 1990 yılında Körfez kriziyle çıkan seferberlik sonrası ikinci kez askerliğe çağrıldı. Akbaş, ikinci askerliğini ise Ersün adıyla yaptı. Talihsiz adam, 2008 yılında dava açarak gerçek ismine kavuştu. Ersin Akbaş, yeni kimliğine kavuşsa da şansızlıklar peşini bırakmadı. "Benim çektiğim mağduriyeti Allah kimsenin başına vermesin" diyen Akbaş, 2011 yılında başkasının yerine hapis bile yattı. Ersin Akbaş'ın ismi sebebiyle yaşadığı sıkıntılar, sosyal güvenlik primi ödemelerinde ve iş bulma süreçlerinde de devam etti.


'BU ŞANSSIZLIK ÖTESİ BİR ŞEY'

Yaşadıkları yüzünden hayatının mahvolduğunu belirten Ersin Akbaş, bu durumdan dolayı üniversite okuyan kızıyla dahi sorun yaşadığını anlattı. Akbaş, "Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde okuyan bir insanın çocuğu babasını 4 aydır arayıp sormuyorsa bir sorun var demektir. Kızım telefon açıp 100 lira istediğinde gönderemiyorum. Üzülüyorum. Çocuğun da psikolojisi çöktü. Bu şansızlık ötesi bir şey. Bıçak kemiğe dayandı artık. Hayatım boyunca 53 yıldır sıkıntı geçiyorum. Devlet büyüklerimizin bu yapılan yanlıştır demesi gerekiyor" dedi.


'SUÇU OLANLARDAN HESAP SORULMASI GEREKİYOR'

Sokakta yürürken insanların kendisini farklı isimlerle çağırdığını ve böyle bir durumda kendisini çaresiz hissettiğini aktaran Akbaş, "5 tane isim var. Hangi birini anlatayım. Bu isimlerden bir tanesini bile ben istemedim. Her isim benim aslında ama bir tanesine sahip çıkamadım. Kendime sahip çıkamadım. Devletin bana sahip çıkması gerekiyor. Suçlu olanlardan hesap sorulması gerekiyor. Sokaktayken hangi isimle çağırırlarsa çağırsınlar bakıyorum. Ersun deseler de geliyorum, Ersin deseler de geliyorum. Gelmek zorundayım, başka şansım yok. Mecbur olduğum için kabul etmek zorundayım. Bıktım, yoruldum artık" diye konuştu.

AVUKAT ALİM: BAŞVURU YAPIP, SONUCU BEKLEYECEĞİZ

Akbaş'ın avukatlığını üstlenen Bekir Alim, konunun incelenmesi için Sosyal Sigortalar Kurumuna (SSK) başvuruda bulunduklarını söyledi. SSK ve Nüfus Müdürlüğü nezdinde 2 farklı süreç işleyeceğini belirten Alim, "Nüfus Müdürlüğü'nde yapılan isim yanlışlıklarından dolayı müvekkilimin adeta hayatı karardı. Doğumunda Ergün isminde kız olarak kaydediliyor. Daha sonraki süreçte birçok isim yanlışlığı yapılıyor. Gerek kimlik yenilemelerde, ehliyet alışlarda, evlenişinde, okul hayatında her şeyde bir isim yanlışlığı ortaya çıkıyor. Bundan dolayı müvekkilim hayatında bir düzen oturtamamış. İş konusunda sıkıntılar yaşamış. Başvurumuzu yapacağız ve sonucu bekleyeceğiz. Gelen sonuca göre yasal süreci başlatacağız ve müvekkilimin mağduriyetinin giderilmesi için çalışacağız" ifadelerini kullandı.


'ADAM RESMEN PERİŞAN OLMUŞ'

Müvekkili için 'adam resmen perişan olmuş' diyen Alim, "Hayatı boyunca çektiği sıkıntıları bana anlattı, insanın içi kararıyor açıkçası. Ersin Bey'in yaptığı bütün başvurulardan sonuçsuz eli boş olarak ayrıldı. Son yapacağımız başvurudan sonuç çıkmaz ise dava açmaktan başka şansımız kalmayacak. Devlet büyüklerimiz bu işe el atmadan bu işin çözülme olanağı zor" şeklinde konuştu.

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