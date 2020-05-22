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Nursel Çakmak'ın ölümü | Yanlış dolmuş faciaya neden oldu

Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nursel Çakmak yanlış yöne giden dolmuştan inmek isterken meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

22 Mayıs 2020 Cuma 17:45
Nursel Çakmak'ın ölümü | Yanlış dolmuş faciaya neden oldu

Nursel Çakmak'ın ölümü | Yanlış dolmuş faciaya neden oldu



Trabzon'da Avrasya Üniversitesi yasta. Genç öğretim Üyesi Dr. Nursel Çakmak (24), bindiği dolmuşun yanlış yöne gittiğini anlayınca araçtan inmek istedi. Sürücüsü Metin E., genç kadını karşı şeritte bir başka dolmuşa bindirip geri göndermek için yavaşlayınca facia yaşandı. Dolmuşa arkadan gelen kamyon çarptı. Yanlış dolmuşa binen Nursel Çakmak hayatını kaybetti, kazada 4 kişi de yaralandı.

Bindiği dolmuşun yanlış olduğunu fark etti, inip geri dönmek isteyince facia yaşandı. Yavaşlayan dolmuşa kamyonun çarptığı kazada, dolmuşa yanlış binan Avrasya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Nursel Çakmak (24) hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

HAVALİMANI YERİNE ÇAĞLAYAN DOLMUŞUNA BİNDİ

Edinilen bilgilere göre, havalimanına gitmek için şehir merkezinden Çağlayan dolmuşuna binen Nursel Çakmak, bir süre sonra dolmuşun Çağlayan Mahallesi yönüne gittiğini fark etti. Bunun üzerine genç kadın, Kutlugün Mahallesi'nde dolmuş şoförü Metin E.'yi uyararak, yanlış minibüse bindiğini söyledi. Şoför Metin E., kadını karşı şeritte bir başka dolmuşa bindirip geri göndermek için yavaşlayınca, aynı yönden gelen İlhan C. yönetimindeki kamyon dolmuşa arkadan çarptı.

YANLIŞ BİNDİĞİ DOLMUŞTA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan 5 kişi sıkıştıkları minibüsten uzun süren çabalar sonucu çıkarıldı. Kutlugün Mahallesi Hacı Mehmet Mevkii'nde meydana gelen kazada yaralananlar dolmuştan uzun süren çabalar sonucu çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan yarılılardan yanlış dolmuşa binen Avrasya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Nursel Çakmak hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 63 yaşındaki O.H., 52 yaşındaki Z.K., 59 yaşındaki E.P. ve dolmuş sürücüsü Metin E. kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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