NYT tetikçiliği çileden çıkardı | Böyle sahtekarlık görülmedi





Türk düşmanlığı Rus medyası ile Amerikan gazetelerini aynı hedefte birleştirdi. Rus TV kanalı, Putin - Erdoğan zirvesini sabote eden görüntüler yayınlarken, Amerikan New York Times Gazetesi bugün akıllara durgunluk veren habere imza attı. Amerika, İngiltere ve Türkiye dışından gelen tüm uçuşlara ülkesini kapatırken, NYT bu haberi Türkiye'den görüntüler kullanarak okurlarına duyurdu. NYT'nin haberinde sanki ABD'nin Türkiye'den gelen uçuşlara kapısını kapattığı imasına Ankara'dan sert tepki geldi.

ABD'nin koronavirüs nedeniyle uçuş yasağını haberleştiren New York Times gazetesi, fotoğraf olarak yasaktan muaf tutulan Türkiye'den kareler kullandı. NYT haberine ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sert tepki gösterdi. Varank paylaşımında, "Bu haberi, uçuş yasağı listesinde dahi olmayan Türkiye fotoğraflarıyla veren Batı medyası. Koranavirüs gibi bu zihniyetin de karantinaya alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı



Çin’de ortaya çıkıp Avrupa‘dan dünyaya yayılan bir virüs.



Virüsten korunmak için Avrupa’dan uçuşu yasaklayan bir ABD.



Bu haberi, uçuş yasağı listesinde dahi olmayan Türkiye fotoğraflarıyla veren Batı medyası.



Koranavirüs gibi bu zihniyetin de karantinaya alınması gerekiyor. pic.twitter.com/8DjyA0j0Ve — Mustafa Varank (@varank) March 12, 2020

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye saatiyle bu sabaha karşı önemli bir açıklama yaparak cuma gecesinden itibaren Avrupa’dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını duyurdu. Trump, Türkiye ve İngiltere'nin ise yasaktan muaf tutulduğunu belirtti.

Trump'ın açıklamasından sonra ise New York Times, dikkat çeken bir habere imza attı. Gazete, ABD'nin koronavirüs nedeniyle getirdiği uçuş yasağını Türkiye'nin fotoğrafını kullanarak servis etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise NYT'nin haberine tepki göstererek sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Varank paylaşımında, "Çin’de ortaya çıkıp Avrupa‘dan dünyaya yayılan bir virüs. Virüsten korunmak için Avrupa’dan uçuşu yasaklayan bir ABD. Bu haberi, uçuş yasağı listesinde dahi olmayan Türkiye fotoğraflarıyla veren Batı medyası. Koranavirüs gibi bu zihniyetin de karantinaya alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.



