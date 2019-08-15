Obruk sayısı hızla artıyor | Korkutarak çoğalıyor





Türk tarımının en önemli merkezlerinden biri olan Konya Ovası'nda obruk sayısındaki artış hızlandı. Yer altı su kaynaklarının derin kuyulardan vahşi yöntemlerle çekilerek tarımsal sulamada kullanımı obruk oluşumunda en büyük etki olarak görülüyor. Uzmanların tüm uyarısına, DSİ başta olmak üzere yerel yönetimlerin önlem aldıklarını duyurmasına rağmen Konya ve çevresindeki obruklar, Kulu, Cihanbeyli gibi uzak ilçelerden il merkezine doğru yönelmeye başladı. Son obruk oluşumu Konya'ya 75 KM uzaklıkta Köseali Yaylası'nda meydana geldi.

Yaylası'nda tarlasını sulamak için 10 dönümlük mısır tarlasına giden İbrahim Demirbaş, tarlasını suladığı sırada bir gürültü duydu.

Gürültünün üzerine tarlayı dolaşan Demirbaş korkunç manzarayla karşılaştı.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

İlk etapta ne olduğunu anlamayan Demirbaş hemen diğer çiftçi arkadaşlarına haber verdi. Olay yerine gelen köylüler neye uğradığını şaşırırken, telefonlar ile obruğu görüntüledi.

Tarla sahibi İbrahim Demirbaş, sulama esnasında bir gürültü duyduğunu belirterek, “Sabah saat 11.00 sıralarında sulama yaptığım esnada sanki gök gürlemesi gibi bir ses duydum. Daha sonra su sesi duydum ve gelip baktığımda obruk oluştuğunu gördüm. Köyümüze çok yakın olduğu için epey bir tedirginlik oluşturuyor” dedi.

VATANDAŞLAR TEDİRGİN

Tedirgin olduklarını belirten köy halkından Numan Demirbaş, “Köylüler olarak bu konudan tedirginiz. Devletimizden bir yardım bekliyoruz. Köyümüz buraya çok yakın, sıkıntılar olabilir. Burada bu ilk oldu. Genişliği ve derinliği de epey var. Bundan sonra olmayacağı da belli değil” şeklinde konuştu.

Geçen yıl 20'nin üzerinde, bu yılın ilk iki ayında ise 6 obruğun oluştuğunu Konya'da obrukların yayılma şekli uzmanlar tarafından titizlikle takip ediliyor. Son oluşumla birlikte obruk sayısı bölgede 333'e ulaştı.