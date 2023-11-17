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Ocak başkanı şikayet etti, RTÜK muhalif kanallara ceza yağdırdı

Radyo Televizyon Üst Kurulu Halk TV’ye, 'Kayda Geçsin Programı'nda silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş ile ilgili yorumlar yapıldığı gerekçesiyle yüzde 3 para cezası verdi

17 Kasım 2023 Cuma 20:34
Ocak başkanı şikayet etti, RTÜK muhalif kanallara ceza yağdırdı






Ocak başkanı şikayet etti, RTÜK muhalif kanallara ceza yağdırdı


Muhalif gazete ve TV kanallarına yönelik göz dağı cezaları devam ediyor. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV'ye ülkü ocakları başkanının şikâyeti üzerine yüzde 3 para cezası verildi. RTÜK üyesi İlhan Taşçı, "Halk TV’ye Kayda Geçsin programında Sinan Ateş ile ilgili yorumların yapılması nedeniyle Ülkü Ocakları Başkanının şikâyeti üzerine RTÜK yüzde 3 para cezası verdi. Kanala IŞİD’in korunup kollandığı değerlendirmesi nedeniyle de yüzde 3 para cezasına hükmedildi. Kararlar oyçokluğuyla alındı" açıklamasında bulundu.

Ceza kararının, Ülkü Ocakları Başkanı'nın şikâyeti üzerine alındığı aktarıldı.

MUHALİF MEDYAYA CEZA YAĞMURU!

RTÜK üyesi İlhan Taşçı ceza kararlarını sosyal medya hesabından, şöyle duyurdu:

"1- Anayasa Mahkemesinin 'sansüre' yol vermesinin ardından RTÜK, hükümeti eleştiren, halkın haber alma hakkı için mücadele eden yayıncılara ağır cezalar verdi. Kararlar gösteriyor ki RTÜK, gelecek günlerde daha ağır yaptırımlara hazırlanıyor. İstedikleri suskun, sinmiş bir basın…

2- RTÜK, Merdan Yanardağ ile Emre Kongar’ın 3 ayrı programına ceza verdi. Birisi Osman Gökçek’in şikayeti! 'Küçük düşürme' ve 'suçlu gibi göstermekten' kanala üç kez yüzde 3 para cezası kesildi. Flash Haber’e de emekli maaş ve ikramiyesini eleştirmekten yüzde 3 İPC uygulandı.

3- RTÜK, Zafer Arapkirli’nin Erdoğan’ın köprü ve otoyollara zam yapılmayacağını açıklamasına karşın zam yapılmasına tepkisi nedeniyle 'küçük düşürmekten' KRT’ye yüzde 3, Hakan Fidan’ın Antony Blinken’e mesafeli tutumuyla övünülmesini  komik bulması nedeniyle de yüzde 3 İPC verdi.

4- Halk TV’ye Kayda Geçsin programında Sinan Ateş ile ilgili yorumların yapılması nedeniyle Ülkü Ocakları Başkanının şikayeti üzerine RTÜK yüzde 3 para cezası verdi.

Kanala Işid’in korunup kollandığı değerlendirmesi nedeniyle de yüzde3 para cezasına hükmedildi. Kararlar oyçokluğuyla alındı."

Anahtar Kelimeler:
RtükHalk Tv
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