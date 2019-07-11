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ODTÜ'lü gençler Marmara Denizi'nde ölümden döndü

ODTÜ'lü gençler Marmara Denizi'nde ölümden döndü

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:30
ODTÜ'lü gençler Marmara Denizi'nde ölümden döndü

ODTÜ'lü gençler Marmara Denizi'nde ölümden döndü


Marmara Denizi Büyükada açıklarında eğitim kampındaki ODTÜ’lü öğrencilerin bulunduğu yelkenli, rüzgarın tersten vurması sonucu devrildi. Olayda, yelkeni tutan öğrenci denize uçarken, diğer bir öğrencinin ise kolu halatlara sıkıştı. Öğrencilerin boğulmaktan son anda kurtulduğu o anlar kameralara yansıdı.


Marmara Denizi Büyükada açıklarında geçtiğimiz günlerde, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri adaya gelerek kamp yapmaya başladı. Kampta denizcilik eğitim alan gençler, kıyıdan yelkenli bir tekneye binerek açılmaya başladı. İHA'nın haberine göre, gençler birkaç mil kat ettikten sonra adanın açıklarında rüzgar yelkenliye tersten vurdu. Rüzgarın şiddetiyle teknenin yelkeni devrildi.


KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Yelkeni halatla tutan genç öğrenci ise havalanarak uçtu. Korku dolu anların yaşandığı olayda, gençlerden birinin kolu da teknenin halatına sıkıştı. Eğitmenin yardımıyla saniyeler sonra kolunu sıkıştığı yerden kurtaran genç, boğulmaktan son anda kurtuldu. Genç öğrenciler ardından denize dalarak tekneden uzaklaştı. O anlar ise gençlerin kamerasına saniye saniye yansıdı. 

Görüntülerde, gençler yelkenli tekneye binerek denize açılıyor. Bir süre sonra rüzgarın vurduğu yelken devriliyor. Gençlerden biri denize uçarken, diğerinin de kolu sıkışıyor. Arkadaşından yardım isteyen genci eğitmeni kurtarıyor. Gençler ardından denize dalarak tekneden uzaklaşıyor.

Son Güncelleme: 11.07.2019 14:19
Anahtar Kelimeler:
ODTÜBüyükadaMarmara DeniziODTÜlü Gençler
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