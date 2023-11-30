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ODTÜ mezunu bu sorunun yanıtını bilemedi

Sosyal medyada en çok tartışılan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanan bölümünde, ODTÜ mezunu jokerin bile cevaplayamadığı soru gündem oldu

30 Kasım 2023 Perşembe 11:16
ODTÜ mezunu bu sorunun yanıtını bilemedi






ODTÜ mezunu bu sorunun yanıtını bilemedi

ATV'de yayınlanan Ekranların sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeniden sorularıyla gündemde. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla gerçekleşen yarışmada 10.000 TL değerindeki 3. soruyu yarışmacı da ODTÜ mezunu 'jokeri' de bilemedi.

Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanan yeni bölümünde yarışan aşçılık bölümü öğrencisi Rukiye İkra Ağca, 'ortalama' sorusunda tüm jokerlerini kullanmasına rağmen doğru cevap veremeyince yarışmadan elendi.

Yarışmacıya dördüncü soru olan, "1, 2, 3, 4, ve 5 sayılarının ortalamaları kaçtır?" sorusu soruldu. Şıklarda, A: 3, B: 6, C: 9 ve D: 15 yer alıyordu.

Sorunun cevabını bulamayan yarışmacı ilk olarak telefonla joker hakkını kullandı ancak cevap alamadı.

Ağca, 'ODTÜ mezunu ama o da bilemedi' dedi.  Daha sonra yarı yarıya joker hakkını kullanan Rukiye İkra Ağca, yarışma heyecanından çıkamayıp cevabı bulamayınca "Çok üzüldüm" diyerek çekilme kararı kaldı.

Son Güncelleme: 30.11.2023 11:41
Anahtar Kelimeler:
ODTÜKim Milyoner Olmak İsterAtv
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