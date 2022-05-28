Ödül uğruna metre metre börek yediler
Bursa'da bu yıl yedinci kez düzenlenen börek yeme yarışmasında 10 dakika içinde 15 metre börek yiyen adam 3 bin lira ödül kazandı
Derece alabilmek için 1.5 gündür bir şey yemediğini ifade eden birinci Erdem Salman, "Hedefim Bursa'nın plakası olan 16 metre börek yemekti. Ben 15 metre 60 santim börek yedim. Börekleri yerken çok zorlandım. Birinci geldikten sonra hemen lavaboya koştum. 1.5 gündür hiç bir şey yemiyordum. Bu yarışmaya iyi hazırlandım. Önümüzdeki yıl yarışmaya tekrar katılacağım" dedi.