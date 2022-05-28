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Ödül uğruna metre metre börek yediler

Bursa'da düzenlenen 3 bin lira ödüllü börek yeme yarışmasının birincisi 10 dakika içinde 15 metre 60 santim börek yedi

28 Mayıs 2022 Cumartesi 22:25
Ödül uğruna metre metre börek yediler

Ödül uğruna metre metre börek yediler

Bursa'da bu yıl yedinci kez düzenlenen börek yeme yarışmasında 10 dakika içinde 15 metre börek yiyen adam 3 bin lira ödül kazandı

Bursa'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen börek yeme yarışmasında 10 dakika içinde 15 metre 60 santim börek yiyen Erdem Salman, 3 bin liralık ödülün sahibi oldu. Yarışmada ikinci ve üçüncü olanlara ise 500'er lira hediye çeki verildi.


Derece alabilmek için 1.5 gündür bir şey yemediğini ifade eden birinci Erdem Salman, "Hedefim Bursa'nın plakası olan 16 metre börek yemekti. Ben 15 metre 60 santim börek yedim. Börekleri yerken çok zorlandım. Birinci geldikten sonra hemen lavaboya koştum. 1.5 gündür hiç bir şey yemiyordum. Bu yarışmaya iyi hazırlandım. Önümüzdeki yıl yarışmaya tekrar katılacağım" dedi. 

Anahtar Kelimeler:
BörekBörek Yarışması
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