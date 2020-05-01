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Oğlunun elinden telefon çalındı 3 bin TL ceza ödedi

Alışveri sırasında oğlunu bıraktığı araç içinden telefonu çalınan kadın polisi arayınca sosyal mesafe kuralına uymadığı için para cezasına çarptırıldı.

01 Mayıs 2020 Cuma 21:36
Oğlunun elinden telefon çalındı 3 bin TL ceza ödedi

Oğlunun elinden telefon çalındı 3 bin TL ceza ödedi


Karantina günlerinde sosyal mesafe kuralına uymayanlara yönelik para cezası mazerat dinlemiyor.

Antalya’da market alışverişi yaparken otomobilindeki 5 yaşındaki oğluna oynaması için cep telefonunu veren anne, döndüğünde kapkaç yöntemiyle oğlunun elinden telefonun çalındığını öğrenince neye uğradığını şaşırdı. Yaklaşık 2 bin TL değerindeki telefonunu kaybeden anneye, yürüyüş mesafesi dışında kalan alışveriş alanına geldiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL para cezası kesildi. Sokağa çıktığına pişman olduğunu belirten kadın, “Keşke polisi aramasaydım” dedi.

HEMEN POLİSİ ARADI

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi 2863 sokakta saat 13.30’da meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Kızılarık Mahallesi'ndeki ikametinden 5 yaşındaki oğlu Ali Ç. ile birlikte market alışverişine otomobiliyle gelen Özlem Mum, markete çocukların alınamadığı gerekçesiyle oğluna oynaması için cep telefonunu verip markete girdi. Bu sırada otomobile yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, otomobilin içerisindeki küçük çocuğun elinden telefonu alıp kaçtı. Marketten çıkan anne Özlem Mum, geldiğinde oğlunun 'Anne telefonu aldılar' diye ağlaması üzerine durumu polise bildirdi.

PARA CEZASINI DUYUNCA İKİNCİ ŞOKU YAŞADI

İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, Özlem Mum'un ifadesine başvurdu. Bu sırada bir polis memuru da korktuğu gözlenen küçük çocuğu teskin etti. Ekiplere olayı anlatan kadın, yürüyüş mesafesi dışında kalan alışveriş alanına geldiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL para cezası yiyeceğini öğrenince ikinci kez şoka uğradı.

'KEŞKE POLİSİ ARAMASAYDIM'

Polise, "Ceza yazma ablam" diyen Mum, yaklaşık 2 bin TL değerindeki cep telefonun çalındığını belirterek, "Markete geldim. Bana en yakın market burasıydı. Çocuğun elindeydi telefon. Hırsız buralarda bir saattir dolaşıyormuş. Çocuğun elinden almışlar. Şimdi polisler aradı, ceza yazacaklar bana. Öğlen 14.00'dan önce oldu bu olay, şimdi ceza mı yiyeceğiz? Keşke aramasaydım polisi" dedi.

ŞÜPHELİ GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, ekipler güvenlik kameralarından tespit ettikleri şüpheliyi yakalama çalışması başlatırken, Özlem Mum’a yürüyüş mesafesi dışında kalan alışveriş alanına geldiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL para cezası kesildiği belirtildi.

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