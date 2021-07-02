OGM Yangın Söndürme Havuzları Konusunda Uyardı

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangınlarıyla canı pahasına mücadele eden Orman Genel Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri tüm uyarılara rağmen yangın söndürme havuzlarına girilmesi ile ilgili vatandaşları uyardı.

Orman Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, gerek havadan gerekse de karadan yangın sırasında araçların su teminini sağlamak için kullanılan havuzlar için tüm önlemlerin alınmasına karşın yine de zaman zaman böyle üzücü olaylar yaşandığına dikkat çekildi.

Bugün ülke genelinde 4.150 adet yangın havuzu ve göleti bulunuyor. İnşa edilen tüm yapıların etrafı dikenli tel örgü ile çevrilerek, kapıları kilitleniyor. Yapı etrafına uyarıcı tabelalar asan OGM yetkilileri, insanların buradan uzak durmalarını sağlamak için havuzların ve göletlerin bulunduğu çevre köylerde uyarıcı anonslar da yapıyor.

Ancak tüm bu önlemlere karşın yine de bu vahim durumlarla karşılaşıldığının vurgulandığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın bu havuzlara girmemelerini, çocuklarını da bu konuda uyarmalarını ve sahip çıkmalarını önemle rica ediyoruz” deniyor.

Ormanların yüzde 55’inin yangına hassas bölgelerde yer aldığı Türkiye’de Orman Genel Müdürlüğü, ormanların korunması için her türlü tedbiri alarak, gerekli yatırımları yapıyor. Orman yangınları sırasında, doğal su kaynaklarına erişimin zor olduğu yerlerde havadan ve karadan araçların su ihtiyacını sağlamak için Türkiye genelinde 2.429 adet yangın havuzu ve 1.721 adet gölet inşa eden Orman Genel Müdürlüğü, bu alanların bakımlarını düzenli olarak yaparak, her an kullanıma hazır tutuyor.