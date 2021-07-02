Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

OGM Yangın Söndürme Havuzları Konusunda Uyardı

Geçtiğimiz gün Osmaniye’de 2 çocuğun yangın söndürme havuzuna girerek hayatlarını kaybettiği üzücü olay üzerine Orman Genel Müdürlüğü, bu havuzlara girilmemesi konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı. 

02 Temmuz 2021 Cuma 22:54
OGM Yangın Söndürme Havuzları Konusunda Uyardı

OGM Yangın Söndürme Havuzları Konusunda Uyardı

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangınlarıyla canı pahasına mücadele eden Orman Genel Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri tüm uyarılara rağmen yangın söndürme havuzlarına girilmesi ile ilgili vatandaşları uyardı.

Orman Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, gerek havadan gerekse de karadan yangın sırasında araçların su teminini sağlamak için kullanılan havuzlar için tüm önlemlerin alınmasına karşın yine de zaman zaman böyle üzücü olaylar yaşandığına dikkat çekildi. 

Bugün ülke genelinde 4.150 adet yangın havuzu ve göleti bulunuyor. İnşa edilen tüm yapıların etrafı dikenli tel örgü ile çevrilerek, kapıları kilitleniyor. Yapı etrafına uyarıcı tabelalar asan OGM yetkilileri, insanların buradan uzak durmalarını sağlamak için havuzların ve göletlerin bulunduğu çevre köylerde uyarıcı anonslar da yapıyor. 

Ancak tüm bu önlemlere karşın yine de bu vahim durumlarla karşılaşıldığının vurgulandığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın bu havuzlara girmemelerini, çocuklarını da bu konuda uyarmalarını ve sahip çıkmalarını önemle rica ediyoruz” deniyor.  

Ormanların yüzde 55’inin yangına hassas bölgelerde yer aldığı Türkiye’de Orman Genel Müdürlüğü, ormanların korunması için her türlü tedbiri alarak, gerekli yatırımları yapıyor. Orman yangınları sırasında, doğal su kaynaklarına erişimin zor olduğu yerlerde havadan ve karadan araçların su ihtiyacını sağlamak için Türkiye genelinde 2.429 adet yangın havuzu ve 1.721 adet gölet inşa eden Orman Genel Müdürlüğü, bu alanların bakımlarını düzenli olarak yaparak, her an kullanıma hazır tutuyor. 

Anahtar Kelimeler:
OGMOrman Genel Müdürlüğü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB, Marmara Denizi'nden müsilaj toplama rekoru kırdı
İBB, Marmara Denizi'nden müsilaj toplama rekoru kırdı
#ElmalıDavası | Oyuncu Celil Nalçakan kendini ihbar etti
#ElmalıDavası | Oyuncu Celil Nalçakan kendini ihbar etti
İkrar Duman Orhan skandalı | Sözde hoca her şeyi itiraf etti
İkrar Duman Orhan skandalı | Sözde hoca her şeyi itiraf etti
Sosyal Medyada Tacizle Mücadele | Engellemek yetmez!
Sosyal Medyada Tacizle Mücadele | Engellemek yetmez!
Karantina günleri unutlu | Maskeler çıkardı, sosyal mesafe kaktı
Karantina günleri unutlu | Maskeler çıkardı, sosyal mesafe kaktı
Kocasına pısırık diyen kadına tazminat cezası
Kocasına pısırık diyen kadına tazminat cezası
Tuzla Meydan Evler Projesinde hak sahipleri belirleniyor
Tuzla Meydan Evler Projesinde hak sahipleri belirleniyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda korkutan deprem 4.2
İstanbul Anadolu Yakası'nda korkutan deprem 4.2
Anket | Virüsten korunmak için neler yapıyoruz?
Anket | Virüsten korunmak için neler yapıyoruz?
Veyis Ateş Sezgin Baran ile canlı yayında | Ortalık karıştı
Veyis Ateş Sezgin Baran ile canlı yayında | Ortalık karıştı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim