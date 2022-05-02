Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

OGM’den her anne için bir ağaç 

Ormanların geliştirilmesi için toplumsal farkındalık projeleri yürüten OGM, geçen yıl Anneler Günü’nde başlattığı ‘Annemin Ağacı’ kampanyasını bu yıl da sürdürüyor. G

02 Mayıs 2022 Pazartesi 11:55
OGM’den her anne için bir ağaç 

OGM’den her anne için bir ağaç 

Ormanların geliştirilmesi için toplumsal farkındalık projeleri yürüten Orman Genel Müdürlüğü (OGM), geçen yıl Anneler Günü’nde başlattığı ‘Annemin Ağacı’ kampanyasını bu yıl da sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl 30 saatte 2 milyondan fazla fidanın bağışlandığı kapmaya, annelerine anlamlı bir hediye vermek isteyenleri bu yıl da www.anneminagaci.com internet sitesi üstünden fidan sahiplenmeye çağırıyor.   

Türkiye orman varlığının korunması, geliştirilmesi ve doğa sevgisinin aşılanması için çeşitli projeler yürüten OGM, geçen yıl Anneler Günü kapsamında başlatılan ve 30 saatte 2 milyonu aşkın kişinin katıldığı kapmaya bu yıl da devam ediyor. 

OGM, “Annemin Ağacı” kampanyası kapsamında www.anneminagaci.com internet sitesi üstünden anneleri için fidan sahiplenenlere dijital olarak hazırlanan isme özel bağış sertifikaları da veriliyor.   

Anahtar Kelimeler:
OGMAnne AğaçAnne
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kur’an bugün bize ne söyler?
Kur’an bugün bize ne söyler?
Bayramda hava durumu nasıl olacak?
Bayramda hava durumu nasıl olacak?
İki kilo bayramlık şeker için izdiham yaşandı
İki kilo bayramlık şeker için izdiham yaşandı
Adıyaman'ı sel aldı, onlarca araç sular altında kaldı
Adıyaman'ı sel aldı, onlarca araç sular altında kaldı
Erdoğan'ın dağıtacağı oyuncakları çalmışlar
Erdoğan'ın dağıtacağı oyuncakları çalmışlar
Hızlı Tren değil maalesef kara tren
Hızlı Tren değil maalesef kara tren
Sınırlardan akın akın giriş devam ediyor
Sınırlardan akın akın giriş devam ediyor
İmam, lüks aracını iş yerinin önüne çekti
İmam, lüks aracını iş yerinin önüne çekti
Ankara'da esir takası | Rusya ve ABD askerleri evlerine döndü
Ankara'da esir takası | Rusya ve ABD askerleri evlerine döndü
Sedat Peker videoları ile geri dönüyor mu?
Sedat Peker videoları ile geri dönüyor mu?

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim