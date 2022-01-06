Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Öğrenciler 'Suyun Değeri' için yarışacak

“Suyun Değeri” temalı afiş yarışmasında, iklim değişikliği ile azalan su kaynakları konusunda; farkındalık yaratmak amacı hedefleniyor. İlk üçe giren öğrencilerin para ödülü alacağı yarışmaya katılmak için son gün 25 Şubat 2022.

06 Ocak 2022 Perşembe 20:51
Öğrenciler 'Suyun Değeri' için yarışacak

Öğrenciler 'Suyun Değeri' için yarışacak

İSKİ, İstanbul genelindeki tüm ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik yarışma düzenliyor. “Suyun Değeri” temalı afiş yarışmasında, iklim değişikliği ile azalan su kaynakları konusunda; farkındalık yaratmak amacı hedefleniyor. İlk üçe giren öğrencilerin para ödülü alacağı yarışmaya katılmak için son gün 25 Şubat 2022.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bağlı kuruluşlarından İSKİ, suyun doğru kullanılması, azalan kaynaklara dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için yarışma düzenliyor. İSKİ ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde gerçekleştirilecek afiş yarışmasına; ortaokul ve lise öğrencileri katılabilecek.

DOĞRU SU KULLANIMI ÖZENDİRİLECEK

22 Mart Dünya Su Günü Etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmada, hızlı nüfus artışı, çevre kirliliği, iklim değişikliği ile zamanla azalan veya kirlenen su kaynaklarının korunması, su tasarrufuna dikkat çekilmesi ve öğrenciler arasında doğru su kullanma bilinci oluşması için farkındalık yaratmak hedefleniyor.

İLK ÜÇE PARA ÖDÜLÜ

Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, “Suyun Değeri” temalı afiş çalışmalarını 1-25 Şubat 2022 tarihleri arasında İSKİ’ye göndermiş olmaları gerekiyor. 5 kişilik jürinin 28 Şubat-4 Mart tarihleri arasında yapacakları değerlendirmenin ardından sonuçlar 22 Mart tarihinde açıklanacak. Ortaokul ve lise öğrencisi kategorisinde ilk üçe girenlere para ödülü verilecek. 

Anahtar Kelimeler:
İBBYarışma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Berkin Elvan'ın ailesi isyan etti | Katili halâ dışarıda
Berkin Elvan'ın ailesi isyan etti | Katili halâ dışarıda
Antalya depremle uyandı | Akdeniz 5.3 ile uyandı
Antalya depremle uyandı | Akdeniz 5.3 ile uyandı
Aidat zamları vatandaşı sokağa döktü, polis önlem aldı
Aidat zamları vatandaşı sokağa döktü, polis önlem aldı
TEMA Vakfı 2021’in Çevre Olayları Değerlendirmesi | Durum vahim
TEMA Vakfı 2021’in Çevre Olayları Değerlendirmesi | Durum vahim
Yılbaşı Öncesi Hatırlatma Dozları Mutlaka Yapılmalı!
Yılbaşı Öncesi Hatırlatma Dozları Mutlaka Yapılmalı!
Yağmur ve fırtına öncesi okullar tatil edildi
Yağmur ve fırtına öncesi okullar tatil edildi
İstanbul'da yeni yılın ilk günü ulaşım ücretsiz
İstanbul'da yeni yılın ilk günü ulaşım ücretsiz
Pilot çift, Basra Körfezi üstünde yan yana uçtu
Pilot çift, Basra Körfezi üstünde yan yana uçtu
Liseli öğrencilerin kızlı erkekli orman yürüyüşüne soruşturma
Liseli öğrencilerin kızlı erkekli orman yürüyüşüne soruşturma
İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine zam geldi
İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine zam geldi

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim