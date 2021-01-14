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Okan Üniversitesi'nde CoronaVac aşısı başladı

Hastanede ilk aşıyı İstanbul Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan oldu.

14 Ocak 2021 Perşembe 14:25
Okan Üniversitesi'nde CoronaVac aşısı başladı

Okan Üniversitesi'nde CoronaVac aşısı başladı


CoronaVac aşısı için "Acil Kullanım Onayı" verilmesinin ardından bugünden itibaren sağlık çalışanları koronavirüse karşı aşılanmaya başladı. Koronavirüs aşılaması yapılan hastanelerden biri de İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi oldu. Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan bu sabah hastanede ilk aşılanan isimdi.  


İstanbul Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, aşı olduktan sonra “İnanıyorum ki aşı pozitif bir sonuç verecektir. Aşıya tereddüt ile bakan kişilere; hastanemizde çalışan bilim insanlarının önerisi, aşının bir sakıncası olmadığı yönündedir. Ben de Sağlık Bakanlığımız ve Sağlık Bakanımız başta olmak üzere diğer tüm yetkililerinin söylediklerine inanarak CoronaVac aşısını oldum. Birkaç ay içerisinde maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaya devam ederek COVİD-19'un büyük ölçüde yok olacağına inanıyorum’’ ifadesini kullandı.

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Hancılar ‘’Sağlık Bakanlığımız tarafından aşılar hastanemize ulaştırıldı. Aşılar öncelikle sağlık çalışanlarına vurulmaya başlandı. Herkesi aşı olmaya davet ediyoruz. Salgınla mücadelenin en güzel yolu aşılanmaktır’’ dedi. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi'nde sağlık çalışanlarının aşılaması devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Okan ÜniversitesiCoronaVac
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