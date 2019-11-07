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Okul bahçesinde servis 8 yaşındaki öğrenciyi öldürdü

Okul bahçesinde manevra yapan öğrenci servisi 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'nun ölümüne neden oldu.

Okul bahçesinde servis 8 yaşındaki öğrenciyi öldürdü

Okul bahçesinde manevra yapan öğrenci servisi 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'nun ölümüne neden oldu.

07 Kasım 2019 Perşembe 15:20
Okul bahçesinde servis 8 yaşındaki öğrenciyi öldürdü

Okul bahçesinde servis 8 yaşındaki öğrenciyi öldürdü

Öğrencileri okul bahçesile indiren servis aracı 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'nu ezdi. Öğrencilerin çığlıklarının yükseldiği Mehmetçik İlkokulu'nda eğitime bir gün ara verildi.

Avcılar'da bir ilkokulun bahçesinde servis aracı öğrenciyi ezdi. Ağır yaralanan 8 yaşındaki kız çocuğu hastanede yaşamını yitirdi.


Avcılar'da Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde servis aracının manevra yaptığı sırada çarptığı çocuk hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı. Kaza nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.


Edinilen bilgiye göre, Mehmetçik İlkokulunun bahçesinde servis aracı şoförü Hüseyin Y. manevra yaptığı sırada 2. sınıf öğrencisi Eylül Mirzaoğlu'na (8) çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan öğrenci, ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı öğrenci sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mirzaoğlu hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Okula gelen polis ekipleri okulun bahçesinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Servis şoförü gözaltına alınırken kaza nedeniyle okulda eğitime 1 gün ara verildi.

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