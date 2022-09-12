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Okullar açıldı, trafik yoğunluğu arttı

20022 -2023 eğitim öğretim yılının ilk günü büyük şehirlerde trafik yoğunluğunu artırdı. Okulların ilk günü İstanbul trafiği sabah erken saatlerde daha da arttı.

12 Eylül 2022 Pazartesi 09:45
Okullar açıldı, trafik yoğunluğu arttı

Okullar açıldı, trafik yoğunluğu arttı

Yaz tatilinin ardından 2022 - 2023 eğitim öğretim yılının başlanmasıyla İstanbullular pazartesi gününe yoğun trafikle başladı. Trafik, Anadolu Yakası’nın anayollarını yer yer durma noktasına getirdi. İBB verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 56 olarak ölçümlendi. Oluşan yoğun trafik havadan drone ile görüntülendi.

2022 - 2023 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından servis araçları trafikteki yerini aldı. Okulun ilk gününde öğrenciler sabahın erken saatlerinde yola çıkarak ders saatine yetişmeye çalıştı. Okul servislerinin de trafiğe katılmasıyla Anadolu Yakası’nın anayollarında yoğun trafik oluştu. Haftanın da ilk iş günü olması nedeniyle trafik yüzde 63 seviyelerine geldi. 

Sabah saatlerinden itibaren yollara dökülen araçlar nedeniyle D100 karayolu Kadıköy ve Ankara istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB verilerine göre, trafik yoğunluğu İstanbul genelinde yüzde 56, Anadolu Yakası’nda ise yüzde 63 olarak ölçümlendi.

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