Okullarda Türk düşmanları kahraman ilan edildi



Türk ulusu Milli Kurtuluş Savaşı'ndan büyük zaferle çıkmış, bir yandan Yunan işgalinin yaralarını sararken diğer yandan Musul ve Kerkük'ü geri almaya hazırlanırken Saidi Nursi atlı hainin ihanetiyle yüzleşti. Güneydoğu'da aylarca süren isyan sırasında binlerce kişi can verdi. Güçlükle bastırılan isyanın ardından asılarak idam edilen Saidi Nursi ilk okullarda çocuklara kahraman olarak gösterilmeye başladı. Diyarbakır'da tarih yazan çocuklar projesinde çocukları Said Nursi gibi giydirdirilmesine Milli Eğitim Bakanlığı sessiz kaldı.

Diyarbakır’da tarih yazan Çocuklar Projesi kapsamında ilkokullarda, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’e “deccal” diyen Said Nursi’nin kıyafetleri giydirildi.

Cumhuriyet, 13 Aralık’ta, Diyarbakır Valiliği’nin Tarih Yazan Çocuklar Projesi kapsamında Said Nursi’nin yaşamının anlatıldığını gündeme taşımıştı. Konuyla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

Proje kapsamında arasında Atatürk, Âşık Veysel, Aziz Sancar, Ahmed Arif ve Nâzım Hikmet gibi isimlerin de yer aldığı 100 isim için tanıtıcı videolar hazırlandı. Bu isimlerin arasında Said Nursi’ye de yer verildi. İlköğretim 4. sınıf öğrencilerine dönük projede çocuklar, Nursi gibi giydirildi. Tahtaya çıkan çocuklar, Nursi’nin yaşamını onun gibi giyinerek onun ağzından anlattı. Öte yandan bazı Nurcular, sosyal medyada 18-22 Aralık tarihlerinin “Said Nursi Haftası” olarak belirlendiğini öne sürdü. MEB kaynakları, iddiayı yalanladı.

