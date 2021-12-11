Omicron kabusu Türkiye'de | 6 vakanın 5'i İstanbul'da
DSÖ tarafından koronavirüsün şimdiye kadar tesbit edilen en ölümcül varyantlarından biri olarak ilan edilen Omicron, Türkiye'ye ulaştı. Sağlık Bakanı Koca, 6 vatandaşımızda omicron varyantı görüldüğünü açıkladı.
Alınan son dakika bilgisine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 6 Omicron vakası bulunduğunu, bunlardan 1'inin İstanbul'da 5'inin İzmir'de olduğunu söyledi.
Sağlık Bakanı Koca açıklamasında, “Bizde 6 Omicron vakası var. İstanbul'da 1, İzmir'de 5 vaka var." dedi.
Bakan Koca, vatandaşlara 'tedirgin olmayın' çağrısında bulundu.