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Omicron kabusu Türkiye'de | 6 vakanın 5'i İstanbul'da

Koronavirüs'ün en ölümcül varyantı olarak duyrulan Omicron için Sağlık Bakanı Koca'dan önemli uyarı geldi. 6 vatandaşımızda omicron varyantı görüldü.

11 Aralık 2021 Cumartesi 23:16
Omicron kabusu Türkiye'de | 6 vakanın 5'i İstanbul'da

Omicron kabusu Türkiye'de | 6 vakanın 5'i İstanbul'da



DSÖ tarafından koronavirüsün şimdiye kadar tesbit edilen en ölümcül varyantlarından biri olarak ilan edilen Omicron, Türkiye'ye ulaştı. Sağlık Bakanı Koca, 6 vatandaşımızda omicron varyantı görüldüğünü açıkladı.

Alınan son dakika bilgisine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 6 Omicron vakası bulunduğunu, bunlardan 1'inin İstanbul'da 5'inin İzmir'de olduğunu söyledi.

Omicron varyantı, koronavirüsün en hızlı yayılanı ve en ölümcül olan türü olarak kabul ediliyor. Varyanta karşı yeni aşı geliştirme çalışmalarının 2022 yılı başına kadar sürebileceği daha önce açıklanmıştı.

Sağlık Bakanı Koca açıklamasında, “Bizde 6 Omicron vakası var. İstanbul'da 1, İzmir'de 5 vaka var." dedi.

Bakan Koca, vatandaşlara 'tedirgin olmayın' çağrısında bulundu. 

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsOmicron
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