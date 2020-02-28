Onbinlerce mülteci Yunanistan ve Bulgaristan'a akın ediyor





Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik kalleş saldırı, Türkiye'ye verilen sözlerin yıllardır tutulmaması, Ankara'nın sonunda sabrını taşırdı. Türkiye önce Suriye'de TSK'ya saldıran Şam rejimine ait tüm mevzileri ateş altına alırker, yıllardır sözünü tutmayan Avrupa Birliği'ne karşı beklenmedik adımını attı.

Geri Kabul anlaşmasından doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyen Brüksel'e karşı göçmenlerin hareketliliğine koyduğu sınırlamayı kaldırdı. Geçici koruma altındaki tüm göçmenler AB ülkelerine doğru karadan ve denizden harekete geçti. Taksi, otobüs ve minibüslerle Edirne üzerinden Kapıkule ile denizden Midilli'ye yönelen onbinlerce kişi Yunanistan ve Bulgaristan topraklarına girmeye çalışıyor. Yunan polisi, ara bölgede toplanan mültecileri ülkeye sokmamak için zor kullanmaya başladı. Sınır hattı boyunca sığınmacılara biber gazı je jop kullanan Yunan polisi, on binlerce kişiyi Türkiye'ye geri göndermeye çalışıyor.

SINIRDA HAREKETLİLİK SABAH DAHA DA ARTTI!

Öte yandan hareketlilik sabah saatlerinde daha da arttı. Edirne'de, kentin pek çok noktasında gruplar halinde aralarında kadın ve çocukların da olduğu düzensiz göçmenler sınır köylerine doğru yürüdü. Pek çok düzensiz göçmen taksilerle, otobüslerle Edirne'ye gelmeye başladı. Kimi gruplar arasında aileler de var. Ailelere bebekleri ve çocukları da eşlik ediyor.

İSTANBUL'DA GÖÇMENLER SINIR KAPILARINA GİDİYOR

Göçmenlere Avrupa kapılarının açılmasının ardından İstanbul'da yaşayan çok sayıda mülteci sınır kapılarına gitmek için harekete geçti. İstanbul'da Zeytinburnu 58. Bulvar'da da göç etmek isteyen Suriyeliler toplandı. Bazı Suriyeliler buradan İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gitti. Bazıları ise kendi araçlarıyla Edirne'ye doğru yola çıktı. Avrupa'ya gitmeye çalışan mülteciler havadan da görüntülendi.

OTOGARDA GÖÇMEN YOĞUNLUĞU

Birçok farklı ülkeden gelen göçmenler İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti. Edirne otobüslerine sabah erken saatlerde binen bir çok kişi sınıra gitmek üzere yola çıktı. Cezayirli olan Ahmet ve Al Abbah, Yunanistan'a gideceklerini belirtti. Al Abbah gideceği yönü ise, "Edirne, Yunanistan, Makedonya, Almanya" diye sıraladı. Bir başka göçmen ise Edirne'den Avrupa'ya gideceğini söyledi.

'EK SEFERLER AÇTIK'

Yoğunluk hakkında bilgi veren bir otobüs kaptanı Serkan Baykara, "Şu anda Edirne seferini yapıyoruz. Edirne gidişleri çok yoğunuz. Dün akşamdan beri çok yoğunuz. Ek seferler açtık. Yolcularımızın yüzde 80’ini mülteciler oluşturuyor" dedi.



DENİZ'DE İLK HEDEF MİDİLLİ

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzensiz göçmen hareketliliğinde yükseliş gözleniyor. Dün geceden bu yana Yunan adalarına geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Ege'deki sahil bölgelerine hareket etti. Farklı bölgelerden gelen düzensiz göçmenler, Kuşadası ilçesindeki sahil bölgelerine ulaştı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 60 kişilik grup, Yunanistan'ın Sisam Adasına geçmek üzere Güzelçamlı mevkiinde toplandı. Bazı düzensiz göçmenlerin, bir lastik bota binerek denize açıldıkları görüldü.

MÜLTECİLER AYVACIK KIYILARINA GELMEYE BAŞLADI

İdlib saldırısının ardından, Türkiye'nin göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağı haberini duyan göçmenler Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahillerine geliyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahillerinden Yunanistan'ın Midilli Adasına lastik botlarla geçmek isteyen mülteciler, rejim güçlerinin İdlib'de Mehmetçiğe yaptığı alçak saldırının ardından, Türkiye içindeki ve İdlib'den gelmesi muhtemel yeni göçmenlerin kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olunmayacağı haberleri üzerine Ayvacık sahillerine gelmeye başladı.

Öte yandan Ayvacık sahillerinden Midilli Adası'na yasa dışı geçiş yapmak isterken yakalanıp, ilçede bulunan Göç İdaresine bağlı Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'nde farklı milletlere mensup 400 göçmenin bulunduğu öğrenildi.



GÖÇMENLER YUNANİSTAN'IN MİDİLLİ ADASI'NA BÖYLE GEÇTİLER

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişler başladı. Ayvacık ilçesi Yeşil Liman mevkiinde sabah saatlerinde 30 kişilik bir grup göçmen şişme bot ile denize açıldı. Bir süre ilerleyen bota bölgede devriye gezen Türk Sahil Güvenlik botu yanaştı. Sahil Güvenlik botu bot içinde tespit çalışması yaptıktan sonra düzensiz göçmenleri taşıyan lastik şişme bot Yunanistan kara sularına doğru ilerlemeye başladı.

Yaklaşık 15 dakikalık yolculuktan sonra Yunan Sahil Güvenlik Gemisi tarafından durdurulmaya çalışılan düzensiz göçmen botu 'dur' ihtarlarına uymayarak ilerlemeye devam etti. Yunan Sahil Güvenlik gemisinden indirilen lastik bot tarafından da durdurulmaya çalışılan düzensiz göçmen botu Yunanlıların tüm müdahalelerine rağmen Midilli Adası'na ulaştı.

Bölgede ayrıca Türk Sahil Güvenliğine ait uçakların devriye görevi yaptıkları gözlendi.

MİDİLLİ'DE 3 BİN KAPASİTELİ KAMPTA 20 BİN KİŞİ KALIYOR

Aralarında 5 çocuğun da bulunduğu göçmenler, Midilli'nin Skala Sikaminea bölgesine ayak basmalarının ardından kayıt işlemlerinin yapılması için Moria kampına götürüldü. Ege adalarında tutulan binlerce kişi, sivil toplum kuruluşlarınca elverişsiz ve insani olmadığı gerekçesiyle eleştirilen kamp koşullarında konaklıyor.

Yaklaşık 19 bin göçmenin kaldığı 3 bin kapasiteli Moria Kampı ile ilgili Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünden yapılan açıklamada, "Moria Kampı'nda kalanların akıl ve beden sağlıkları sürekli tehlikede. Yunanistan ve Avrupa Birliği hemen harekete geçmeli." uyarısında bulunulmuştu.

DİKİLİ SAHİLİNDE DE GÖÇMENLER TOPLANDI

İzmir'in Dikili ilçesinde bir araya gelen 160 göçmen, Yunanistan'a geçiş yapmak için sahilde toplandı.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33 askerimizin şehit düşmesinin ardından, ülke genelinde mülteci hareketliliği yaşanmaya başlandı. İzmir'in Dikili ilçesi sahil sitelerinde bir araya gelen 160 göçmen kendi aralarında biriktirdikleri para ile aldıkları botların plaja gelmesini bekliyor. Buradan botlara binecek olan göçmenler Yunanistan'a gitmek için yola çıkacak.

Yunanistan'a geçiş yapmak için bekleyen grup adına açıklama yapın Suriye uyruklu Halit Sait, kendi aralarında para toplayarak bot aldıklarını ve Yunanistan'a geçiş yapmak için beklediklerini söyledi.