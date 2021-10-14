

Önce temelini atmışlar, sonra da ihalesini yapmışlar





Böyle ihale, temel atma daha önce hiç görülmedi. Isparta Şehir Hastanesi'nin temelinin atıldıktan sonra, temelini atan şirkete ihale ile verildiği ortaya çıktı. Bu konuda

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bugün duyurduğu belgenin Isparta Şehir Hastanesi ihalesi ile ilgili olduğu ortaya çıktı. Isparta Şehir Hastanesi’nin temelinin, ihalesi sonuçlanmadan atıldığı görüldü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Ankara’da muhtarlarla yaptığı toplantıda “Dün önemli bir belge ulaştı. Arkadaşlara söyledim, kamuoyu ile paylaşın diye” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun bugün açıkladığı belgenin Isparta Şehir Hastanesi ile ilgili olduğu ortaya çıktı.

’nin yaptığı Isparta Şehir Hastanesi’nin ihalesi yapılmadan temel atma töreninin yapıldığı görüldü.

Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu döneminde, 12 Mart 2014 tarihinde temel atma töreni yapılan hastanenin ihalesi, 24 Temmuz 2014 tarihinde yapıldı. İhale komisyonu, kararını 1 Ağustos 2014 tarihinde açıkladı ve Akfen İnşaat’la sözleşme imzalandı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı’nın 24 Temmuz 2014 tarihli ihale komisyonu kararına göre “Isparta Şehir Hastanesi Yapım İşleri İle Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşi İhalesi”ne giren firmalar fiyat indirimi yaptı. Akfen İnşaat ilk teklifinde 52 milyon 25 bin lira fiyat çıkardı. Ancak sonra teklifini 49 milyon 850 bin liraya düşürdü.

Karar evrakına göre ihale komisyonu üyelerinin 6’sı ihale sonucuna onay verirken bir üye şerh koydu. N.S. isimli üye, ihale kararı ile ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Isparta Şehir Hastanesi yapım işi ihalesinde açık eksiltme yapılmış. Firma detaylı tekliflerini vermiş. Teklifinde P1’in hizmetleri, fizibilite üstüne kalmış. Pazarlıkta firmadan zorunlu hizmetler bedelinden düşüş yapılması istenmiştir. Ancak firma hizmetlerden indirim yaparken, bina kullanım bedelini yükseltmiştir. Bina kullanım bedeli, açık eksiltme sonrasında pazarlıkta verdiği revize teklifinde belirttiği fiyattın üstünde olmaz. Çünkü pazarlıkta düşüş yapması beklenir. Bu sebeple verilen fiyat tarafımca uygun görülmemiştir."

“İHALE SONUÇLANMADAN TEMEL ATILDI”

"İhale süreci sonuçlandırılıp ihale komisyonu karar almadan, ihaleyi kazandığı belirtilen firma ve Bakanlık yetkilileri ile birlikte 13 Mart 2014 tarihinde Isparta Şehir Hastanesi’nin temel atma töreni yapılmıştır. İhale kararı almadan önce gerçekleşen temel atma töreni hukuka aykırıdır. İhale komisyonu zor durumda ve zan altında bırakılmıştır.”