Ordu Belediyesi'nin Yılbaşı süslemesi oyunu geri tepti



Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından, çok sayıda esnafa işyerlerinde yılbaşı süslemesi yaptığı için ihbarname göndermesi Türkiye genelinde tepkilere neden oldu. AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi, kentte bir kafede yapılan yılbaşı süslemelerinin kaldırılması için tebligat göndermesiyle başlayan süreç sosyal medya platformuna taşınınca belediye geri adım atmak zorunda kaldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu İlçesi Sırrıpaşa Caddesi'nde faaliyet gösteren işyerlerine gönderdiği tebligatta, dükkanların izinsiz olarak süslenen camlarını 3 gün içinde kaldırmalarını istedi. Aksi takdirde cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

3 GÜN SÜRE TANINMIŞTI

Sırrıpaşa Caddesi'nde faaliyet gösteren esnaflara gönderilen tebligatta, dükkanların camlarına yapılan süslemelerin kaldırılması için üç günlük bir süre tanındığı bildirildi.

‘İZİNSİZ’ BAHANESİ

OBB'nin Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Etüt Projeler ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda, Altınordu ilçesi Düz Mahalle Sırrıpaşa Caddesi'nde faaliyet gösteren işyerlerinin dış cephelerinde izinsiz olarak yapılan süslemelerin kaldırılması gerektiği belirtildi.

Dükkanlarını süsleyen esnafa gelen tebligatta şu ifadeler yer aldı:

“Ordu Büyükşehir Belediyesi Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Etüt Projeler ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’nün 2021/22 Nolu Kent Estetiği Kurulu Kararına İstinaden; Altınordu ilçesi Düz Mahalle Sırrıpaşa Caddesinde faaliyet gösteren işyerinizin dış cephesinde izinsiz olarak yapmış olduğunuz süslemelerinizi 3 (üç) gün içerisinde kaldırmanız, aksi takdirde cezai işlem uygulanacağı hususu tarafınıza tebliğ olur.”



SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI, GERİ ADIM ATILDI

Avukat Akbıyık, geri adım atıldığını paylaştı. Akbıyık şunları dedi:

"Az önce tüm işletmelere zabıtalar gelip ihtarları geri toplamışlar, yetkililer "izin vermeye" karar vermiş. Gerçekten size ve sosyal medyanın iyiye kullanıldığında yarattığı güce bayılıyorum! İtünün yılbaşı ağacı önünde nöbet bekler gibi hissettim, susmadığımızda geri adım atıyorlar, atacaklar. Olay hiçbir zaman tek bir ağaçtan ibaret olmadı."