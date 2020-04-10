Ordu'da deprem oldu | Ordu Kumru Avdullu 4.2 ile sallandı

Ordu'da deprem oldu | Ordu Kumru 4.2 ile sallandı
Deprem kabusu Karadeniz'e sıçradı. Deprem açısından Türkiye'nin en sakin bölgesi Karadeniz Ordu gece yarısı 4.2 ile sallandı
Son dakika deprem, Ordu Kumru ilçesi 4.2 ile sallandı.
Depremin merkez üssü Kumru ilçesine bağlı Avdullu Köyü yakınları olduğu açıklandı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre gece yarısı saat 00.23'te meydana gelen deprem yer kabuğunun 5.2 KM derinliğinde oluştu.
Deprem vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.
Depremin şiddetini Kandilli Rasathanesi daha sonra 4.1 olarak düzeltti.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.04.10 00:23:44 40.8263 37.2820 5.1 -.- 4.2 4.1 AVDULLU-KUMRU (ORDU) İlksel
2020.04.10 00:14:18 37.8105 23.1713 5.0 -.- 3.4 3.5 YUNANISTAN İlksel
2020.04.09 23:31:12 38.4357 38.9273 15.1 -.- 1.6 -.- SARITAS-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2020.04.09 23:24:17 38.4745 39.2817 8.5 -.- 1.6 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.09 23:14:11 37.4058 29.4573 8.2 -.- 2.2 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2020.04.09 22:58:29 38.4755 39.2897 10.7 -.- 0.8 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.09 22:53:18 38.4502 39.2452 2.1 -.- 0.7 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.09 21:58:57 38.7622 43.1845 5.5 -.- 2.5 -.- OZYURT-(VAN) İlksel
2020.04.09 21:54:46 38.6585 43.5312 18.0 -.- 1.9 -.- KOZLUCA-(VAN) İlksel
2020.04.09 21:51:56 35.1200 27.8378 12.7 -.- 3.7 3.9 AKDENIZ İlksel
2020.04.09 21:47:30 38.3175 38.7805 6.2 -.- 2.7 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2020.04.09 21:37:07 35.1385 27.8315 8.5 -.- 4.1 4.3 AKDENIZ İlksel
2020.04.09 20:41:11 39.6188 26.0997 4.8 -.- 1.8 -.- KOSEDERE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2020.04.09 20:29:20 38.4898 39.1847 5.4 -.- 2.1 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel
2020.04.09 20:13:56 38.4428 39.2117 9.0 -.- 1.0 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.09 19:54:16 38.4055 39.2390 5.4 -.- 0.9 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.09 19:54:02 39.0882 27.7668 3.8 -.- 1.6 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.04.09 18:52:30 37.4232 35.8953 15.3 -.- 1.3 -.- COBANPINARI-KOZAN (ADANA) İlksel
2020.04.09 18:36:37 39.5905 26.0487 5.4 -.- 3.2 3.1 TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2020.04.09 18:27:27 38.4900 39.2795 5.0 -.- 2.1 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
kumruya bağlı avdullu köyü