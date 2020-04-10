Ordu'da deprem oldu | Ordu Kumru Avdullu 4.2 ile sallandı

Ordu'da deprem oldu | Ordu Kumru 4.2 ile sallandı



Deprem kabusu Karadeniz'e sıçradı. Deprem açısından Türkiye'nin en sakin bölgesi Karadeniz Ordu gece yarısı 4.2 ile sallandı

Son dakika deprem, Ordu Kumru ilçesi 4.2 ile sallandı.

Depremin merkez üssü Kumru ilçesine bağlı Avdullu Köyü yakınları olduğu açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre gece yarısı saat 00.23'te meydana gelen deprem yer kabuğunun 5.2 KM derinliğinde oluştu.

Deprem,ilçeleri ile bu ilçelere bağlı mahalle ve köylerde de hissedildi

Deprem vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

Depremin şiddetini Kandilli Rasathanesi daha sonra 4.1 olarak düzeltti.