Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Ordu'da deprem oldu | Ordu Kumru Avdullu 4.2 ile sallandı

Karadeniz gece yarası 4.2 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Ordu'da meydana gelen deprem çok sayıda yerleşim biriminde hissedildi.

10 Nisan 2020 Cuma 00:27
Ordu'da deprem oldu | Ordu Kumru Avdullu 4.2 ile sallandı

Ordu'da deprem oldu | Ordu Kumru 4.2 ile sallandı


Deprem kabusu Karadeniz'e sıçradı. Deprem açısından Türkiye'nin en sakin bölgesi Karadeniz Ordu gece yarısı 4.2 ile sallandı

Son dakika deprem, Ordu Kumru ilçesi 4.2 ile sallandı. 

Depremin merkez üssü Kumru ilçesine bağlı Avdullu Köyü yakınları olduğu açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre gece yarısı saat 00.23'te meydana gelen deprem yer kabuğunun 5.2 KM derinliğinde oluştu.

Deprem, Çatalpınar, Çamaş, Fatsa, Aybastı ilçeleri ile bu ilçelere bağlı mahalle ve köylerde de hissedildi

Deprem vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

Depremin şiddetini Kandilli Rasathanesi daha sonra 4.1 olarak düzeltti.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2020.04.10 00:23:44  40.8263   37.2820        5.1      -.-  4.2  4.1   AVDULLU-KUMRU (ORDU)                              İlksel
2020.04.10 00:14:18  37.8105   23.1713        5.0      -.-  3.4  3.5   YUNANISTAN                                        İlksel
2020.04.09 23:31:12  38.4357   38.9273       15.1      -.-  1.6  -.-   SARITAS-BASKIL (ELAZIG)                           İlksel
2020.04.09 23:24:17  38.4745   39.2817        8.5      -.-  1.6  -.-   BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.04.09 23:14:11  37.4058   29.4573        8.2      -.-  2.2  -.-   YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI)                        İlksel
2020.04.09 22:58:29  38.4755   39.2897       10.7      -.-  0.8  -.-   BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.04.09 22:53:18  38.4502   39.2452        2.1      -.-  0.7  -.-   ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel
2020.04.09 21:58:57  38.7622   43.1845        5.5      -.-  2.5  -.-   OZYURT-(VAN)                                      İlksel
2020.04.09 21:54:46  38.6585   43.5312       18.0      -.-  1.9  -.-   KOZLUCA-(VAN)                                     İlksel
2020.04.09 21:51:56  35.1200   27.8378       12.7      -.-  3.7  3.9   AKDENIZ                                           İlksel
2020.04.09 21:47:30  38.3175   38.7805        6.2      -.-  2.7  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                            İlksel
2020.04.09 21:37:07  35.1385   27.8315        8.5      -.-  4.1  4.3   AKDENIZ                                           İlksel
2020.04.09 20:41:11  39.6188   26.0997        4.8      -.-  1.8  -.-   KOSEDERE-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2020.04.09 20:29:20  38.4898   39.1847        5.4      -.-  2.1  -.-   DEDEPINARI-(ELAZIG)                               İlksel
2020.04.09 20:13:56  38.4428   39.2117        9.0      -.-  1.0  -.-   ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel
2020.04.09 19:54:16  38.4055   39.2390        5.4      -.-  0.9  -.-   SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG)                       İlksel
2020.04.09 19:54:02  39.0882   27.7668        3.8      -.-  1.6  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.04.09 18:52:30  37.4232   35.8953       15.3      -.-  1.3  -.-   COBANPINARI-KOZAN (ADANA)                         İlksel
2020.04.09 18:36:37  39.5905   26.0487        5.4      -.-  3.2  3.1   TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           İlksel
2020.04.09 18:27:27  38.4900   39.2795        5.0      -.-  2.1  -.-   BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
Ankara'da deprem, Ankara Çubuk 3.8 ile sallandı
Ankara'da deprem, Ankara Çubuk 3.8 ile sallandı
Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu
Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu
Van Başkale'de deprem 4.4 
Van Başkale'de deprem 4.4 
Son depremler | Elazığ Sivrice'de deprem, 5.1
Son depremler | Elazığ Sivrice'de deprem, 5.1
Tokat Almus'ta deprem, Almus 4.2 ile sallandı
Tokat Almus'ta deprem, Almus 4.2 ile sallandı
Bodrum'da deprem, Bodrum Akyar 4.3 ile sallandı
Bodrum'da deprem, Bodrum Akyar 4.3 ile sallandı
Osmaniye'de deprem, Osmaniye 4.0 ile sallandı
Osmaniye'de deprem, Osmaniye 4.0 ile sallandı
Sarıkamış'ta deprem oldu, Sarıkamış Belencik 4.0 ile sallandı
Sarıkamış'ta deprem oldu, Sarıkamış Belencik 4.0 ile sallandı
Son Güncelleme: 10.04.2020 01:52
Anahtar Kelimeler:
Ordu DepremSon DepremlerDepremHaberiHaberleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
sinan 2020-04-10 01:17:14

kumruya bağlı avdullu köyü

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Koronavirüs İstanbul'da trafiği durdurmaya yetmedi
Koronavirüs İstanbul'da trafiği durdurmaya yetmedi
Gurbetçi Minnet Anne'nin acı dönüşü | Çift geldi, tek gidiyor
Gurbetçi Minnet Anne'nin acı dönüşü | Çift geldi, tek gidiyor
Son dakika koronavirüs | Can kaybımız 812 oldu 
Son dakika koronavirüs | Can kaybımız 812 oldu 
Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da hayatını kaybetti
Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da hayatını kaybetti
İstanbullu'nun maskesini İSMEK üretiyor
İstanbullu'nun maskesini İSMEK üretiyor
Beylikdüzü'nde Dayanışma Askısı ile tek yürek oluyor
Beylikdüzü'nde Dayanışma Askısı ile tek yürek oluyor
Son dakika koronavirüs | 256 kişi iyileşti | 75 vatandaşımız can verdi 
Son dakika koronavirüs | 256 kişi iyileşti | 75 vatandaşımız can verdi 
İBB Bilim Kurulu'ndan vatandaşlara uyarılar 
İBB Bilim Kurulu'ndan vatandaşlara uyarılar 
Sağlık çalışanlarına utandıran tepki | Vicdansız komşular
Sağlık çalışanlarına utandıran tepki | Vicdansız komşular
Koronavirüs son dakika | 1325 vatandaşımız iyileşti | 75 can kaybı
Koronavirüs son dakika | 1325 vatandaşımız iyileşti | 75 can kaybı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim