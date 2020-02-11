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Ordu'da sahili kapatan gökdelenin yıkımına başlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sorduğu Ordu'da sahile inşa edilen gökdelenlerin yıkımı için iş makinaları devreye girdi.

11 Şubat 2020 Salı 18:08
Ordu'da sahili kapatan gökdelenin yıkımına başlandı

Ordu'da sahili kapatan gökdelenin yıkımına başlandı


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin istişare toplantısında sorduğu, Ordu'daki kumsal üzerinde inşa edilen 3 bloklu gökdelen için mahkemeden yıkım kararı çıktı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin şirkete tebliğ etmesinin ardından iş makineleri ile yıkım çalışmaları başladı.


Karar üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu sabah mahkemenin kararını konsorsiyum şirketine tebliğ etti. Tebliğin ardından yıkım için iş makineleri alana geldi. Toplamda 4 ağır iş makinesinin geniş güvenlik önlemleri altında çalışmalara zeminden başladığı alanda binalar kolonlarından yıkılmaya başlandı. Yıkım öncesi alana girmek isteyen bazı kişiler, güvenlik güçlerince uzaklaştırıldı.

HALK YIKILMASI İÇİN İMZA KAMPANYASI DÜZENLEMİŞTİ

2018 yılı mayıs ayında ihale yoluyla satışa çıkarılan belediye arsasını alan yapı şirketine, 3 blok halinde 17'şer katlı ve 280 daireli bina için ruhsat verildi. Yeşil ve mavinin arasında, deniz kıyısında yükselen inşaatta, 12'inci kata kadar ulaşıldı. Halk tarafından büyük tepki alan projenin iptal edilmesi için imza kampanyaları düzenlendi. Düzenlenen kampanyada 110 bin imza toplanarak yıkılması istenen çağrıya Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler kayıtsız kalmadı. Bütün mimari özellikleriyle tartışma konusu haline gelen gökdelen inşaatına karşı mücadele başlatan Başkan Güler, ilk olarak Belediye Meclisi'ni topladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi, 18 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirdiği toplantı da gökdelen inşaatının durdurulmasına karar verdi. Meclis aynı toplantıda, gökdelen projesinin imar planını tamamen iptal etti. İptal kararının ardından konu mahkemelere taşındı. Projeyi hayata geçiren İntaya-Köksal İnşaat-Özmen İnşaat yapı tatil tutanağı, ruhsat iptali ve yıkım kararının yürütmesinin durdurulması için üç ayrı dava açtı. Yargı konsorsiyumun lehine karar verirken, Ordu Büyükşehir Belediyesinin istinaf mahkemesine yaptığı itiraz başvurusu da reddedildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi bunun üzerine Ordu İdare Mahkemesine başvurdu. Konuyu görüşen Ordu İdare Mahkemesi, binalar için yıkım kararı verdi.


 

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Son Güncelleme: 11.02.2020 18:15
Anahtar Kelimeler:
OrduGökdelenYıkımOrdu Belediyesi
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