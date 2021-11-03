Ordu Günleri Yenikapı'da başlıyor | 4 gün sürecek

ORDU GÜNLERİ YENİKAPI’DA
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ‘İl Tanıtım Günleri’nin bu seferki misafiri Ordu olacak.
4-7 Kasım tarihleri arasında Yenikapı’da gerçekleştirilecek ‘Ordu Tanıtım Günleri’ yöresel lezzetler, halk oyunları, yarışmalar ve konserlerle ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak. 4 gün sürecek organizasyonu siz değerli basın mensuplarının ilgisine sunarız.
Tarih: 04 Kasım 2021 Perşembe
Saat: 10.00
Yer: Yenikapı Etkinlik Alanı
Aksaray, Kennedy Cd. No:46, 34096 Fatih/İstanbul, Türkiye