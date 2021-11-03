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Ordu Günleri Yenikapı'da başlıyor | 4 gün sürecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ‘İl Tanıtım Günleri’nin bu seferki misafiri Ordu olacak. 

03 Kasım 2021 Çarşamba 14:19
Ordu Günleri Yenikapı'da başlıyor | 4 gün sürecek

ORDU GÜNLERİ YENİKAPI’DA

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ‘İl Tanıtım Günleri’nin bu seferki misafiri Ordu olacak. 

4-7 Kasım tarihleri arasında Yenikapı’da gerçekleştirilecek ‘Ordu Tanıtım Günleri’ yöresel lezzetler, halk oyunları, yarışmalar ve konserlerle ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak. 4 gün sürecek organizasyonu siz değerli basın mensuplarının ilgisine sunarız.

Etkinlik  Bilgisi

Tarih: 04 Kasım 2021 Perşembe

Saat: 10.00

Yer: Yenikapı Etkinlik Alanı

Aksaray, Kennedy Cd. No:46, 34096 Fatih/İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler:
Ordu GünleriYenikapıİBB
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