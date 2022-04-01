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Orman Genel Müdürlüğü'nden yangın uyarısı

Muğla Milas, Çanakkale Bayramiç ve Bursa Osmangazi ilçelerinde 1 Nisan 2022’de (Cuma günü) orman yangınları söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.

01 Nisan 2022 Cuma 22:36
Orman Genel Müdürlüğü'nden yangın uyarısı

Orman Genel Müdürlüğü'nden yangın uyarısı


Havaların ısınması ve bazı bölgelerde etkili olan fırtına orman yangınlarını yeniden tetikledi. Orman Genel Müdürlüğü bugün Muğla, Bursa ve Çanakkale illerine bağlı ilçelerde çıkan yangınların söndürüldüğünü belirterek "Vatandaşların daha etkili olması" istendi.

Muğla Milas, Çanakkale Bayramiç ve Bursa Osmangazi ilçelerinde 1 Nisan 2022’de (Cuma günü) orman yangınları yaşanmıştır. 

Muğla Milas yangını, ekiplerimizin erken müdahalesi ve yoğun çabası ile kısa sürede kontrol altına alınmıştır. 

Ekiplerimizin diğer bölgelerdeki yangınları kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir.

Özellikle Türkiye’nin batı bölgelerinde 31 Mart 2022 tarihinden itibaren etkili olan şiddetli lodosun hafta sonu da etkisini artırarak devam etmesi beklenmektedir. 

Lodosa bağlı düşük nem ve yüksek sıcaklıklar orman yangınları riskini artırmaktadır.

Vatandaşlarımızın yangınlara sebep olacak durumlardan kaçınmalarını ve yangın durumunda hemen 112’i arayarak bilgi vermelerini önemle rica ediyoruz.

Anahtar Kelimeler:
OrmanOrman Yangını
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