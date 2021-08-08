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Orman yangınları | Havadan karadan müdahale sürüyor 

Türkiye’nin yaklaşık 11 gündür savaştığı alevler sonunda büyük ölçüde söndürüldü. Özellikle Antalya’nın Manavgat ilçesindeki ormanları ve bazı yerleşim alanlarını küle çeviren orman yangınları kontrol altına alındı.

08 Ağustos 2021 Pazar 11:03
Orman yangınları | Havadan karadan müdahale sürüyor 

Orman yangınları | Havadan karadan müdahale sürüyor 

Muğla'da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Seydikemer, Yatağan ile Isparta Sütçüler'deki yangınlara mücadele sürüyor. Ukrayna'dan gelen gece görüşlü 4 helikopter de Milas ve Isparta'da söndürme çalışmasına katılıyor.Muğla'da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Seydikemer, Yatağan ile Isparta Sütçüler'deki yangınlara 16 uçak, 9 İHA, 57 helikopter, insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve 5 bin 250 orman personeliyle müdahale ediliyor.

MUĞLA'DA SON DURUM

Muğla'da çıkan 5 yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangın bölgesinde 6 uçak, 39 helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye aracı, su tankeri ve TOMA ile çeşitli kurumlara ait araçlar kullanılıyor. Bölgede binin üzerinde orman personeli görev yapıyor.

Kentteki yangın söndürme çalışmalarına Azerbaycan'dan bir helikopter ve uçak ile 300 itfaiye personeli, Rusya'dan 2 yangın söndürme uçağı, İran'dan bir yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter ile İspanya'dan 2 yangın söndürme uçağı destek veriyor.

Yangınların kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor. Milas'ın Ören Mahallesi Fesleğen mevkisindeki orman yangınlarını da kontrol altına alabilmek için çalışma yürütülüyor. Tahliye edilen mahallelerde kontrol altına alınan alanlarda soğutma çalışmaları sürüyor.

Bölgede gece de Ukrayna'dan gelen gece söndürme kabiliyeti olan 4 helikopterden 3'ü Milas ilçesinde çalışma yürüttü.

Günün ilk ışıklarıyla hava araçlarıyla da müdahaleye başlandı. Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinde süren yangınlara da müdahale devam ediyor. Yatağan Hacıveliler Mahallesi'nde dün başlayan yangına ise ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına da müdahale sürüyor. Köyceğiz ilçesinde yaklaşık 11 gündür devam eden yangının söndürülmesi için de çalışılıyor.

ISPARTA'DA MÜCADELE SÜRÜYOR

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor. Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda başlayan yangının söndürülmesi için ekipler, büyük çaba gösteriyor.

Yangına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğini kaydeden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sütçüler'de iki sarp vadide ateş var. Bugün hava şartlarına bağlı olarak kontrol altına alma ihtimalimiz olabilir. Ekiplerimiz çalışıyor" dedi.
 

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Orman Yangınları
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