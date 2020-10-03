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Orman yangınlarından hayvanlar da büyük zarar görüyor

Ormanlar peç çok hayvan türü için bir yuvadır. Ormanlarımız yandığında sadece ağaçlar yanmıyor, barındırdığı binlerce canlı ile birlikte geleceğimiz de yangınlarla yok olup gidiyor.

03 Ekim 2020 Cumartesi 10:48
Orman yangınlarından hayvanlar da büyük zarar görüyor

Orman yangınlarından hayvanlar da büyük zarar görüyor

Tüm dünyada her yıl 4 Ekim’de kutlanan Hayvanları Koruma Günü kapsamında yazılı bir açıklama yapan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Türkiye’de 170 memeli, 463 kuş, 364 kelebek, 131 sürüngen, 480 deniz balığı, 236 tatlı su balığı ve 12 bine yakın bitki türü yaşıyor. Ormanlar peç çok hayvan türü için bir yuvadır. Ormanlarımız yandığında sadece ağaçlar yanmıyor, barındırdığı binlerce canlı ile birlikte geleceğimiz de yangınlarla yok olup gidiyor. Geleceğimize hep birlikte sahip çıkmalıyız” dedi.

Dünya üzerinde yok olma tehdidi altında bulunan hayvan türlerine dikkat çekmek üzere Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu'nun 1931 yılında Floransa'da ilan ettiği Hayvanları Koruma Günü her yıl 4 Ekim’de kutlanıyor.

Evrende insanlardan başka canlılar olduğunu anlamak ve onların yaşam hakkına saygı duymak amacı ile kutlanan Hayvanları Koruma Günü vesilesi ile yazlı bir açıklama yapan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, her yıl Türkiye’de yaşanan 2000’den fazla orman yangınında pek çok vahşi hayvanın da zarar gördüğüne vurgu yaptı. Yangınların yüzde 90 gibi çok büyük bir oranda insan kaynaklı olduğunun da altını çizen Karacabey, “Bahçe ve sera temizliği, anız yakımı, piknik, çoban ve avcıların ateşleri gibi vatandaşların ihmal ve dikkatsizlikleri nedeni ile her yıl pek çok orman alanı ve içerisindeki canlı yaşamı zarar görüyor. OGM olarak biz yangınların yaşanmaması için tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Ama bu noktada vatandaşımıza da büyük sorumluluk düşüyor” dedi.

Hem ağaç hem de hayvan sevgisi aşılanıyor

Orman Genel Müdürlüğü, çocuklara ve gençlere doğa ve hayvan sevgisini aşılamak için projeler de yürütüyor. Türkiye’nin farklı şehirlerinde okul çağındaki çocuklar için doğa eğitimleri veren OGM son olarak geçtiğimiz ay TÜBİTAK ve Bolu Bilim ve Sanat Merkezi ile birlikte “Bolu Aladağlarda Yeşil Sınıf Eğitimi” projesini gerçekleştirdi. Ormanların faydaları, orman yangınları ve ormancılık faaliyetleri hakkında bilgilendirilen öğrencilere ayrıca, ormanların korunmasında önemli yeri olan Kırmızı Orman Karıncaları gibi orman habitatı konusunda da bilgiler verildi. Benzer bir uygulamayı da İstanbul’da yürüten OGM, İstanbul Durusu Orman İşletme Şefliği aracılığı ile açık alan eğitiminde öğrencilerin potansiyelini en üst seviyeye çıkardığı ve bütünsel gelişimi desteklediği için ‘Orman Okulur’ eğitim modelini veren okullara ev sahipliği yapıyor. Orman okulları özellikle pandemi döneminde kapalı alanlardaki eğitime bir alternatif olarak tercih ediliyor.

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