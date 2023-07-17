Orman yangınlarıyla mücadalede zamana karşı yarış



Türkiye genelinde 5 ilde meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Karadan ve havadan söndürme çalışmaları devam ederken, yangınlarla ilgili en az 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Hatay'daki yangınla ilgili iki kişinin gözaltına alındığını duyururken, Çanakkale'deki yangınla ilgili de iki kişi hakkında adli sürecin başladığını bildirdi. Mersin, Muğla ve Denizli'deki çıkan yangınların önemli ölçüde kontrol altına alındığı açıklandı. Adalet Bakan Yılmaz Tunç ise yaptığı açıklamada, 10-17 Temmuz tarihleri arasında çıkan orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda 7 şüphelinin tespit edildiğini duyurdu. Mersin'dik yangında 4 köyde 374 ev tahliye edildi.



Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüdü, yaklaştığı yerleşim yerlerinde tahliyeler başladı. Çok sayıda ilden desteğin geldiği yangın her geçen dakika büyürken İçişleri Bakanı Yerlikaya, 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Belen'de bahçedeki sazlık alanın temizliği için yakılan ateşten çıkan orman yangını, 2'nci gününde devam ediyor. Ekiplerin, yangını söndürmek için karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.



Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Soğukoluk Mahallesi'nde ormanlık alanda korkutan bir yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, çok sayıda helikopter, uçak, arazöz, personel sevk edildi.



HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Aralarında askeri helikopterlerin de bulunduğu 21 helikopter, 9 söndürme uçağı, 59 arazöz ve 500 personel müdahale ediyor.

EVLERİN TAHLİYESİNE BAŞLANDI

Alevlerin tehdit ettiği yerler tedbir amacıyla tahliye edilmeye başlandı. İlk belirlemelere göre yangın nedeniyle bölgede 3 evin yandığı ancak herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bildirildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri kontrol altına almak için karadan ve havadan çalışmalarına devam ediyor.



90 HEKTARLIK ALAN TEHDİT ALTINDA

Bazı evlerin yandığı bölgede ekipler, alevleri çembere almaya çalışıyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Soğukoluk Mahallesi'nde çıkan yangına ekiplerin anında müdahaleye başladığını söyledi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiğini aktaran Masatlı, şöyle konuştu:

"Takribi 90 hektarlık bir alanda yangının etkileri devam ediyor. Bugün özellikle nemin az olması ve diğer taraftan rüzgarın olmasıyla beraber yer yer yangının etkisi artıyor. Bölgemizde gerek havadan, gerekse karadan müdahaleler devam ediyor. İnşallah daha fazla olumsuz bir durumla karşılaşmayız. Bölgemizde bulunan 3 mahallede vatandaşlarımızı tahliye çalışmaları devam ediyor. Yangın yer yer ikametgahlara sıçradı. Oralarda mal zararı dışında başka bir sorun yok, ekiplerimiz müdahale etti. İnşallah en kısa sürede yangını kontrol altına alacağız."



ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI SÜRÜYOR

Çanakkale’de dün örtü yangını olarak çıkıp, ormana sıçrayan yangın, 17 saattir sürüyor. Merkeze bağlı Kemel köyü tedbir amacıyla boşaltılırken, gece 1 gece görüşlü yangın helikopteriyle müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarında günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklar yeniden kullanılmaya başlandı. Alevlere 13 helikopter, 5 uçak 60 arazöz 19 su ikmal aracı ve çok sayıda personelle müdahale ediliyor.

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde, dün saat 16.30 sıralarında örtü yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 33 arazöz, 14 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 trayler, 7 helikopter, 4 uçak, 1 komuta aracı kamu ve özel sektör ait iş makineleri yönlendirildi. Havanın kararmasının ardından 1 gece görüşlü yangın söndürme helikopteri gece boyunca yanan alevlere müdahale etti. Söndürme çalışmalarına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden çok sayıda ekibin yanı sıra, çevrede oturan köylüler de kendi su tankerleriyle destek verdi. Balıkesir ve Bursa'dan gelen takviye ekiplerle 50'nin üzerinde arazöz ve 500'den fazla personel yangına söndürmeye çalışmalarına katıldı.

ALEVLER 2 KÖYE SIÇRADI; KEMEL KÖYÜ TAHLİYE EDİLDİ

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Kemel ve Yukarı Okçular köylerindeki ormanlara da sıçradı. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili, Yukarı Okçular ve Kemel köyü civarında devam eden orman yangınına havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam etmektedir. Kemel köyünde yaşayan vatandaşlarımızın can güvenliği açısından evlerini boşaltmaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımız, valiliğimizce tahsis edilen tesislerde misafir edileceklerdir" denildi. Tedbir amaçlı 211 nüfuslu Kemel köyündeki vatandaşlar tahliye edildi. Vatandaşlar tedbiren otobüslerle il genelindeki çeşitli Kredi ve yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirildi. Gece saatlerinde Kemel köyüne gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki bölgede incelemelerde bulunarak bilgi aldı.



