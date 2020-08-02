Ormanlar alev alev yanıyor | Bir günde 15 yangın birden çıktı

Hava sıcakları artınca ormanlık alanlardan yangın haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Ege Bölgesi'nde çıkan yangınların söndürülmesine askeri birlikler ve vatandaşlar da destek veriyor. Yangın söndürme çalışmalarına katılanları sosyal medya hesabından kutlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman işçilerinin cansiper mücadelesine dikkat çekerek "Dün gece rahat uydunuz mu" sözleri dikkat çekti.

Dün gece rahat uyudunuz mu?



Orman yangınlarıyla mücadele eden kahramanlarımız siz rahat uyuyun diye bu bayram da evlerinde uyuyamadılar.



Ormanlarımızda lütfen ateş yakmayalım! pic.twitter.com/MUtJfDXtR2 — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 2, 2020

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan ve Muğla'nın Yatağan ilçesine kadar ulaşan yangın ile Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki orman yangınlarına müdahaleler sürerken, İzmir'in Menderes ilçesi ve Uşak'ın Banaz ilçesinde de alevler yükseldi.

Dün akşam saatlerinden Aydın'ın Çine İlçesindeki Akçaova Mahallesi'nde başlayan yangın Muğla'nın Yatağan ilçesindeki ormanlık alana sıçradı.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 helikopter, 2 uçak, 59 arazöz, 13 su tankeri, 9 iş makinesi ve 250 işçiyle müdahale ediliyor.

Edinilen bilgilere göre, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 5 arazöz, 1 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopterle müdahale ediyor. Yangının yerleşim yerlerine yakın olduğu belirtilirken, ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Menderes ilçesinde dün çıkan ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangına yakın konumda bulunan Çile köyü mevkisindeki ormanlık alanda bugün saat 13.24 sıralarında yeniden alevler yükseldi.

UŞAK BANAZ'DA ORMAN YANGINI

Uşak'ın Banaz ilçesinde, 2 farklı noktada çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Kuşdemir köyü Kent Ormanı ve Halıyazı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Uşak ve Banaz orman işletme müdürlüklerine bağlı ekipler yönlendirildi. Yangınlara, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 itfaiye, 2 su tankeri ve 4 iş makinesiyle müdahale ediliyor.

Yangın söndünme çalışmalarına yakın köylerdeki vatandaşlar da destek veriyor.

KURBANDA KAZANDI YANGINDA KÜL OLDU

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde çıkan ve halen söndürme çalışması devam eden yangında evi kullanılamaz hale gelen Halil Erakbaba, kurbanlıklarının satışından kazandığı parayı da alevler kül etti.

BURSA'DA YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Bursa'da makilik ve ormanlık alanda etkili olan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi yakınında makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ormana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.