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Oruç Reis Doğu Akdeniz'e ne zaman dönecek

Bakım ve ikmal için limana yanaşan Oruç Reis Sismik Araştırma gemisinin, yakında Doğu Akdeniz'de görev bölgesine geri döneceği açıklandıb

14 Eylül 2020 Pazartesi 07:27
Oruç Reis Doğu Akdeniz'e ne zaman dönecek

Oruç Reis Doğu Akdeniz'e ne zaman dönecek

Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgelerinde doğal gaz ve petrol arama çalışmalarında etkin olarak görev alan Oruç Reis ikmal ve bakım için limana yanaştı. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, "Oruç Reis bugüne kadar söz konusu sahada 3525 kilometrelik sismik veri toplama işlemini gerçekleştirmiştir. Gemi, ikmal ve bakım işlemlerinin ardından sismik arama ve araştırma faaliyetlerine devam edecektir." açıklamasını yaptı.


Bakanlık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, 10 Ağustos'ta Akdeniz'de Demre-1 lokasyonunda sismik arama ve araştırma faaliyetlerine başlamıştı. Oruç Reis bugüne kadar söz konusu sahada 3525 kilometrelik sismik veri toplama işlemini gerçekleştirmiştir. Oruç Reis, çalışma prensibi gereği ayda bir planlı bakım, personel değişimi ve sonraki görev hazırlıkları için limana dönmektedir. Aylık periyotlarla ikmal ve bakım için geminin limana dönmesi, her zaman gerçekleştirdiği rutin faaliyetidir. Gemi, ikmal ve bakım işlemlerinin ardından sismik arama ve araştırma faaliyetlerine devam edecektir." denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öte yandan; Türkiye, Akdeniz'de uluslararası hukuka dayanan arama ve sondaj faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Yavuz Sondaj Gemisi halen Selçuklu-1 kuyusunda, Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi de Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine devam etmektedir."

Anahtar Kelimeler:
Oruç ReisBakımOnarımDoğu Akdeniz
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