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Oruç Reis'in ardından geldi, görenler sahile koştu

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de enerji kaynaklarının aranmasında öncü rol üstlenen Oruç Reis sismik arama gemisinin Antalya'ya gelmesinin ardından bölgede hareketlilik devam ediyor.

20 Eylül 2020 Pazar 22:27
Oruç Reis'in ardından geldi, görenler sahile koştu

Oruç Reis'in ardından geldi, görenler sahile koştu



Akdeniz'de Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde doğalgaz, petrol ve diğer doğal kaynakları araştıran Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Antalya açıklarına gelmesinin ardından bölgede askeri hareketlilik devam ediyor.

Antalya açıklarında bugün dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Kentte, sismik arama gemisi Oruç Reis'in bakım ve ikmali devam ederken, Konyaaltı Sahili açıklarında görüntülenen bir Türk denizaltısı sahil boyunca seyrederek limana demirledi


Antalya açıklarında bugün dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Kentte, sismik arama gemisi Oruç Reis'in bakım ve ikmali devam ederken, Konyaaltı Sahili açıklarında görüntülenen bir Türk denizaltısı sahil boyunca seyrederek limana demirledi

Türkiye'nin sismik arama gemisi Oruç Reis'in bakım ve ikmal için Antalya Limanı'na demirlemesinin ardından bugün Konyaaltı Sahili açıklarında denizaltı görüldü.

Edinilen bilgilere göre, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait denizaltı, üst kısmı denizin üstünde hızla seyrederken bir grup Türk askerinin de denizaltı üstünde olduğu görüldü. Antalya Limanı istikametine kıyıya paralel seyreden denizaltını gören sahildeki bazı tatilciler ilgiyle izlerken, bazıları ise cep telefonuyla kaydetti.


Antalya Limanı'na çok yakın bir noktada bulunan Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'ndan havalanan sahil güvenliğin helikopteri de denizaltının geçişi sırasında havada bir tam tur attıktan sonra yeniden grup komutanlığına indi.

Liman girişine gelen denizaltına iki yanaştırma teknesi eskortluk yaptı. Biri arkasında, diğeri önde olacak şekilde denizaltı limanın iç kısmına kadar ilerleyip burada demirledi.

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Son Güncelleme: 20.09.2020 22:30
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