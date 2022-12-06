Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

OSB temel atma törenine yetkili yerine jandarma davet edildi

OSB yatırımı için köylünün merasına göz diken Taşovalı yatırımcılar, temel atma törenine politikacılar, siyasetçiler yerine jandarmayı çağırdı. 

06 Aralık 2022 Salı 17:45
OSB temel atma törenine yetkili yerine jandarma davet edildi

OSB temel atma törenine yetkili yerine jandarma davet edildi


Mera kanununun değiştirilmesinin ardından kırsal kesimde Türk köylüsü merasız, topraksız kalıyor. Köylüye ait dağlar madencilere, turizmcilere veya organize sanayi bölgelerine peşkeş çekiliyor. İstihdam yalanıyla köylerde sosyolojik nüfus yapısı bozulurken tarımsal ve hayvansal üretim düşüyor. 

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çambükü köyü sakinleri, mera alanlarına yapılması planlanan OSB’ye karşı 8 aydır mücadele veriyor. Mahkeme sürecinin devam etmesine rağmen iş makinalarının bölgeye girmesine karşı dün eylem yapan köylüler, bugün de eylemlerini sürdürüyor.


ANKA Haber Ajansı'ndan Gençağa Karafazlı'nın haberine göre, eylemde köylü kadınlar ellerindeki sopalarla tenekelere vurup tencere ve tava çalarak tepki gösterdi.

“Adalet'” diye slogan atan köylülerle geniş güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekipleri arasında zaman zaman gerilim yaşandı.

"KIMILDAYACAK YERİMİZ KALMADI"

Bir köylü kadın, şöyle tepki gösterdi:

“Biz toprağımızı istiyoruz başka bir şey istemiyoruz. Böyle zulüm böyle vahşet olur mu? Bu büyükler nerede? Bizi anlamak istemiyorlar, bizi görmek istemiyorlar ne oldu? Bu büyükler nerede? Baştaki cumhurbaşkanım, kaymakamlarımız, valimiz, neredesiniz? Belediye başkanımız neredesin karşımıza çık da bir konuş. Türkiye’nin bütün askerlerini başımıza yığdınız. Kımıldayacak yerimiz kalmadı, başka imkânımız yok biz nereye gidelim? Biz ne yapalım?”

Anahtar Kelimeler:
OSBAmasyaTaşova
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taksiciler için 10 ayda 64 bin şikayet geldi
Taksiciler için 10 ayda 64 bin şikayet geldi
Dereseki Ormanları'nı Yargı kurtardı
Dereseki Ormanları'nı Yargı kurtardı
Kaç Suriyeli Türk vatandaşlığı aldı
Kaç Suriyeli Türk vatandaşlığı aldı
İstanbul'a 2125 yeni taksi geliyor
İstanbul'a 2125 yeni taksi geliyor
Soylu, Doğu Türkistanlı Türkler'den özür diledi
Soylu, Doğu Türkistanlı Türkler'den özür diledi
Şehit polis memuru Kadir Cihan Karagözlü dualarla anıldı
Şehit polis memuru Kadir Cihan Karagözlü dualarla anıldı
Irak'tan acı haber geldi | 2 asker şehit
Irak'tan acı haber geldi | 2 asker şehit
Memurlar sesini yükseltiyor | 26 Kasım'da Ankara'da miting var
Memurlar sesini yükseltiyor | 26 Kasım'da Ankara'da miting var
Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın kaynağı araştırılıyor
Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın kaynağı araştırılıyor
Düzce Depremi | 2 ölü 56 yaralı var
Düzce Depremi | 2 ölü 56 yaralı var

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim