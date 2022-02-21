Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Osman Kavala hakkında tutukluluğa devam kararı

İş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğuna devam kararı verildi. Bugün görülen davada Gezi ve Çarşı davaları yeniden ayrıldı.

21 Şubat 2022 Pazartesi 13:06
Osman Kavala hakkında tutukluluğa devam kararı

Osman Kavala hakkında tutukluluğa devam kararı


İş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğuna devam kararı verildi. Bugün görülen davada Gezi ve Çarşı davaları yeniden ayrıldı.

Gezi Parkı davasında, iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğuna devam kararı verildi. Gezi ve Çarşı davaları ayrıldı. Gezi davasının bir sonraki duruşması 21 Mart'ta görülecek. 

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş insanı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet Ali Alabora’nın da bulunduğu 16 kişinin yargılandığı dava, 18 Şubat 2020’de karara bağlanmıştı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu Osman Kavala’nın da aralarında olduğu 9 kişinin beraatına; Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi ve Mehmet Ali Alabora’nın ise dosyalarının ayrılmasına hükmetmişti. Savcılığın yerel mahkemenin kararını istinafa taşımasının ardından İstanbul Bölge Adliye 3. Ceza Dairesi 22 Ocak 2021’de 9 sanık hakkındaki beraat kararını bozmuştu.

DAVA BİRLEŞTİRİLMİŞTİ

Bozma kararının ardından İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Nisan 2021’deki duruşmada bu dava ile Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi’nin dosyasının birleştirilmesine karar vermişti. Bunun yanı sıra Osman Kavala ile CIA eski danışmanı Henri Barkey’in İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandıkları davanın Gezi Parkı ana davasıyla birleştirilmesine karar verilmişti.

Öte yandan, Gezi Parkı direnişine ilişkin Beşiktaş’ın taraftar grubu Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 kişi hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince verilen karar Yargıtay tarafından bozulmuştu.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Gezi Parkı direnişine ilişkin dava ile Çarşı davası arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğunun belirtildiği kararda her iki dosyanın birleştirilmesi tarafına gidilmesi, yazılı şekilde eksik araştırma neticesinde beraatlarına karar verilmesi'nin bozma nedeni sayıldığı vurgulanmıştı.

Davalar verilen bozma kararlarının ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde birleştirilmişti.
 

Anahtar Kelimeler:
Osman KavalaGezi Davasıçarşı DavasıSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tekirdağ'da korkutan deprem | 4.1
Tekirdağ'da korkutan deprem | 4.1
Migros Grevi, Haluk Levent araya girdi, sorun çözüldü
Migros Grevi, Haluk Levent araya girdi, sorun çözüldü
Yıllardır atama bekleyen öğretmen adayı canına kıydı
Yıllardır atama bekleyen öğretmen adayı canına kıydı
Tarlasında meteor bulan çiftçiye teklif yağıyor
Tarlasında meteor bulan çiftçiye teklif yağıyor
Mersin'i Suriyelilere veren Baykan'a tepki yağdı
Mersin'i Suriyelilere veren Baykan'a tepki yağdı
İmamoğlu | İSKİ'nin zararı Meclis üyelerinden tahsil edilecek
İmamoğlu | İSKİ'nin zararı Meclis üyelerinden tahsil edilecek
Yanan orman alanları inşaat atık sahasına döndü
Yanan orman alanları inşaat atık sahasına döndü
Ferdi Taş dolandırıcı mı? | Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını kandırmış
Ferdi Taş dolandırıcı mı? | Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını kandırmış
Türkiye'de kaç Suriyeli'ye vatandaşlık verildi?
Türkiye'de kaç Suriyeli'ye vatandaşlık verildi?
Turan Emeksiz Vapuru evine döndü
Turan Emeksiz Vapuru evine döndü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim